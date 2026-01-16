Bandera, bajo el agua: “Pedimos a los vecinos mantener la calma”

El municipio de la ciudad continúa trabajando para superar los problemas ocasionados por las fuertes lluvias que cayeron desde la madrugada. “La situación se encuentra bajo control”, aseguró la comuna en las redes sociales.

Hoy 12:25

Una jornada de inestabilidad climática dejó importantes acumulados de lluvia en el interior provincial, según el relevamiento de datos obtenidos en distintas zonas rurales y urbanas. El fenómeno meteorológico se sintió con especial fuerza en la ciudad de Bandera, donde el pluviómetro marcó un pico de 150 mm, convirtiéndola en la zona con mayor registro de la jornada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Municipalidad de Bandera

Por la situación generada, las autoridades comunales realizan un trabajo de asistencia a los afectados. “Informamos a la comunidad que los organismos de emergencias y bomberos se encuentran trabajando en el tránsito pesado que une ruta 21 con 13. La situación se encuentra bajo control, por lo que pedimos a los vecinos mantener la calma y respetar los comunicados para no entorpecer los trabajos que se realizan. Mientras tanto los servicios de emergencias junto a los vecinos continúan trabajando en la ciudad”, publicó en Facebook el municipio de la ciudad de Bandera.

Bandera

A corta distancia, la zona de Lote 70 también reportó un volumen significativo con 130 mm, seguida por Lote 69/Tobas y Lote 58, ambos con 108 mm, lo que marca una franja de precipitaciones muy intensas en los sectores productivos.

El reporte detallado de las precipitaciones en la región muestra una distribución generalizada del agua:

Bandera 150 mm, Los Juríes 92 mm, Añatuya 75 mm, Real Sayana 72 mm, Pinto 70 mm, Colonia Dora

Bandera

56 mm, Lote 70 130 mm, Lote 69 / Tobas 108 mm, Lote 58 108 mm, La Telesita 92 mm, Lote 27 85 mm, Lago Muyoj 80 mm, Pozo del Medio 71 mm

En los cascos urbanos como Añatuya (75 mm) y Pinto (70 mm) las lluvias generaron complicaciones en el transito y algunas viviendas presentaron filtraciones e ingresos de aguas desde las calles, los parajes rurales son los que más atención demandan debido al estado de los caminos tras superar la barrera de los 100 mm en varios puntos.

Para el sector agrícola, estas cifras representan una reserva hídrica fundamental, aunque los especialistas advierten que la velocidad del escurrimiento será clave para no afectar los cultivos en zonas bajas. Se espera que el tiempo comience a mejorar hacia el principio de la semana próxima, aunque persiste el alerta por humedad residual.