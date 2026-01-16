Robo bajo la lluvia: solitario ladrón sustrajo una motocicleta en el barrio Parque del Río I

Se llevaron una Honda Wave de color rojo. El hecho ocurrió a las 4:47, en medio de la intensa tormenta que afectaba a gran parte de la provincia.

Hoy 17:01

Un delincuente robó una motocicleta Honda Wave 110cc, dominio A166YUV, durante la madrugada de este viernes en el barrio Parque del Río I, en la zona sur de la Capital.

El hecho ocurrió a las 4:47, en medio de la intensa tormenta que afectaba a gran parte de la provincia.

Según se informó, una cámara de seguridad registró el momento en que el sujeto actuó bajo la lluvia, aprovechando la escasa circulación en la vía pública para concretar el ilícito.

Tras advertir la sustracción, el propietario del rodado radicó la denuncia en la Subcomisaría La Costa, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes.

El episodio vuelve a poner en evidencia que, aun en condiciones climáticas adversas, los delincuentes continúan cometiendo robos. En el barrio René Favaloro, tres personas sustrajeron una pileta de lona, desafiando también la fuerte tormenta que se desató en la ciudad.

Las autoridades trabajan en el análisis de las imágenes registradas y en la recolección de datos que permitan identificar a los responsables de ambos hechos.