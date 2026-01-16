El tiempo para este viernes 16 de enero en Santiago del Estero: una fuerte tormenta hizo descender la temperatura y se espera que la máxima trepe hasta los 29º

Nuevamente se cumplió el pronóstico del SMN y alrededor de las dos de la madrugada comenzó una fuerte lluvia en la Capital santiagueña y otros lugares de la provincia. Cómo seguirá la jornada en materia climática.

Hoy 05:25

Santiago del Estero atraviesa una jornada inestable, con lloviznas en algunos sectores de la ciudad y un cielo mayormente cubierto.

Según el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura máxima podría rondar en 29 grados, con alta humedad (74%), viento del sur a 23 km/h, durante las primeras horas del día.

Asimismo, se mantiene vigente la alerta amarilla y naranja por tormentas, lo que implica la posibilidad de fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes.

Se prevén tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitación entre el 70 y el 100%, especialmente durante la madrugada y la mañana.

El pronóstico indica que el viernes tendrá una mínima de 22 grados y una máxima cercana a los 29ºC, con tormentas fuertes en las primeras horas del día, que luego darán paso a chaparrones y tormentas aisladas hacia la tarde y la noche.

Las condiciones recién tenderían a mejorar de manera progresiva durante el fin de semana, aunque el calor seguirá siendo protagonista.