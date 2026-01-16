La Cañada compartió una jornada solidaria en el comedor "Caritas Felices"

La comisión municipal organizó una jornada de recreación junto a los niños y sus familias en el comedor “Caritas Felices”, donde la alegría y los juegos fueron los grandes protagonistas.

Hoy 17:14

Durante la tarde, además de las actividades recreativas, se realizó la entrega de calzados para los chicos, una acción que busca acompañar su bienestar y mejorar su calidad de vida. Las sonrisas y la emoción de los niños marcaron uno de los momentos más significativos del encuentro.

El comisionado municipal Cristian Abiakel destacó la importancia de estas iniciativas y el trabajo conjunto para sostenerlas en el tiempo. “Estas actividades nos permiten estar cerca de las familias, compartir con los chicos y brindarles no solo una ayuda material, sino también un espacio de alegría y contención”, expresó.

Asimismo, Abiakel agradeció el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, remarcando que “el apoyo constante es fundamental para poder llevar adelante este tipo de acciones y llegar a quienes más lo necesitan”.

Desde la Comisión Municipal reafirmaron el compromiso de seguir impulsando espacios de encuentro, recreación y acompañamiento social en la comunidad.