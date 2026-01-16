Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 ENE 2026 | 26º
X
WhatsApp

La Cañada compartió una jornada solidaria en el comedor "Caritas Felices"

La comisión municipal organizó una jornada de recreación junto a los niños y sus familias en el comedor “Caritas Felices”, donde la alegría y los juegos fueron los grandes protagonistas.

Hoy 17:14

Durante la tarde, además de las actividades recreativas, se realizó la entrega de calzados para los chicos, una acción que busca acompañar su bienestar y mejorar su calidad de vida. Las sonrisas y la emoción de los niños marcaron uno de los momentos más significativos del encuentro.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El comisionado municipal Cristian Abiakel destacó la importancia de estas iniciativas y el trabajo conjunto para sostenerlas en el tiempo. “Estas actividades nos permiten estar cerca de las familias, compartir con los chicos y brindarles no solo una ayuda material, sino también un espacio de alegría y contención”, expresó.

Asimismo, Abiakel agradeció el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, remarcando que “el apoyo constante es fundamental para poder llevar adelante este tipo de acciones y llegar a quienes más lo necesitan”.

Desde la Comisión Municipal reafirmaron el compromiso de seguir impulsando espacios de encuentro, recreación y acompañamiento social en la comunidad.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Detienen a una pareja mientras hacía "delivery" de cocaína a bordo de su moto
  2. 2. El tiempo para este viernes 16 de enero en Santiago del Estero: una fuerte tormenta hizo descender la temperatura y se espera que la máxima trepe hasta los 29º
  3. 3. Escándalo en Colonia Dora: denuncian estafa millonaria bajo la fachada de "inversiones"
  4. 4. El abrazo que conmovió a todos: un policía contuvo al padre de una nena abusada y el video se volvió viral
  5. 5. Alerta vial en Ruta 92: un camión derramó toneladas de maíz y el tránsito es peligroso
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT