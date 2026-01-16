Natalia Neme será la candidata a intendente de la Capital por el radicalismo en 2026

La Unión Cívica Radical definió a su principal referente para las elecciones municipales de agosto, con una propuesta basada en la cercanía, la transparencia y el diálogo con los vecinos.

Hoy 17:43

Natalia Neme será candidata a intendente de la Capital en las elecciones municipales de agosto de 2026, encabezando la propuesta de la Unión Cívica Radical.

Reconocida por su trayectoria de gestión y su compromiso con lo público, Neme impulsa una candidatura basada en la transparencia, la cercanía y el diálogo permanente con los vecinos. Con una fuerte presencia territorial, recorrerá los barrios de la ciudad para escuchar, comprender y transformar las necesidades reales en políticas concretas.

De esta manera, el radicalismo define a su principal referente para los próximos comicios, apostando a una propuesta que combina experiencia, vocación de servicio y una mirada de futuro para la ciudad.

“En este 2026 tenemos un gran trabajo por realizar, junto a los vecinos y con responsabilidad”, afirmó Natalia Neme, candidata a intendente.