Donald Trump destacó la reunión con María Corina Machado y afirmó que fue "estupenda"

El presidente de Estados Unidos se refirió al encuentro que mantuvo con la líder opositora venezolana en la Casa Blanca, elogió su rol político y anticipó que mantendrán un diálogo regular.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes su intención de mantener comunicación regular con la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien visitó la Casa Blanca el jueves. El mandatario estadounidense calificó a Machado como una mujer “que respeta mucho” y relató detalles del encuentro, destacando el gesto de la política venezolana de entregarle su medalla del Premio Nobel.

“Ayer tuve una reunión estupenda con una persona a la que respeto mucho, y ella, obviamente, también me respeta a mí y a nuestro país, y me regaló su Premio Nobel. Nunca la había conocido antes, y quedé muy impresionado. Es una gran mujer”, declaró Trump a la prensa estadounidense al abandonar la Casa Blanca.

Trump relató que la líder opositora le entregó la medalla como muestra de “gratitud”, calificando el acto como un “gesto muy amable”. Según el presidente, Machado le expresó: “Usted ha puesto fin a ocho guerras, y nadie en la historia merece este premio más que usted”. El mandatario añadió que consideró el gesto “muy bonito” y anticipó que mantendrán futuras conversaciones.

La reunión entre Trump y Machado se produjo tras la operación militar estadounidense en la que fue capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Ambas figuras compartieron un almuerzo en la Casa Blanca, siendo este su primer encuentro personal.

Hasta la fecha, la Administración estadounidense ha mantenido a Machado fuera del proceso de transición política en Venezuela, argumentando que carece de los apoyos necesarios para asumir el poder. En cambio, Washington ha optado por colaborar con el gobierno de Delcy Rodríguez, que, según Trump, opera bajo la supervisión directa de Estados Unidos y ha cumplido con “todas sus exigencias”.