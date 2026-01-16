Misiones: murió la mujer que se prendió fuego en una comisaría tras la detención de su hijo

Laura Ester Delmas, de 63 años, permaneció internada durante nueve días, pero no logró sobrevivir a las graves quemaduras que sufrió.

Hoy 18:06

Luego de permanecer nueve días internada, murió Laura Ester Delmas, la mujer de 63 años que se había prendido fuego dentro de una comisaría de la localidad de Campo Grande, en Misiones, en protesta por la detención de uno de sus hijos. El fallecimiento se produjo este jueves en el Hospital SAMIC de Oberá.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informaron fuentes policiales, Delmas no logró sobrevivir a las graves quemaduras sufridas en aproximadamente el 35% de su cuerpo, así como a las complicaciones derivadas de la inhalación de fuego.

El hecho ocurrió el pasado martes 6 de enero, cerca de las 7 de la mañana, cuando la mujer ingresó a la dependencia policial portando una botella con alcohol, un encendedor y una mochila. Ya en el lugar, se roció con el líquido inflamable y encendió su ropa ante la mirada de los uniformados.

La rápida intervención del personal policial permitió sofocar las llamas y brindarle los primeros auxilios. Inicialmente, fue trasladada a un hospital local y luego derivada al Hospital SAMIC de Oberá, donde quedó internada en terapia intensiva, asistida con respirador mecánico y sometida a intervenciones quirúrgicas para la limpieza de las lesiones.

De acuerdo al parte médico difundido por la Policía de Misiones, la paciente presentaba quemaduras de gravedad, con especial compromiso en el rostro. Por indicación médica, no se le realizaron estudios toxicológicos al momento de su ingreso.

El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad de la comisaría y fue incorporado a las actuaciones judiciales, junto con el secuestro de los elementos utilizados. Según detalló un medio local, instantes antes de prenderse fuego la mujer habría dicho: “Por lo que le hicieron a mi hijo”.