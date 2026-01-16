Caída de la natalidad en Argentina: “Este proceso forma parte de una tendencia global”

La socióloga Eugenia Bravo, investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (Indes - UNSE/Conicet), reflexionó sobre esta problemática a partir de datos oficiales y tendencias demográficas recientes.

Hoy 18:12

La tasa de natalidad en la Argentina atraviesa uno de los niveles más bajos de las últimas décadas, un fenómeno que abre interrogantes sociales, económicos y políticos de alcance estructural.

De acuerdo con estadísticas nacionales, la natalidad descendió de 18,2 nacimientos por cada mil habitantes en 2014 a 10,7 en 2022, mientras que el número total de nacimientos anuales cayó de 770 mil a 460 mil en 2023, alcanzando un mínimo histórico. A su vez, el último informe de la Dirección Nacional de Población indica que los nacimientos se redujeron casi a la mitad en la última década.

Bravo explicó que este proceso no es exclusivo del país, sino que forma parte de una tendencia global observable en distintas regiones del mundo, como América Latina, Europa y Asia. “La baja de la natalidad está asociada a profundas transformaciones económicas, laborales y sociales que inciden directamente en las condiciones materiales y simbólicas para la crianza”, señaló.

El Censo Nacional 2022 también da cuenta de este cambio estructural: la tasa de fecundidad cayó un 57% entre 1980 y 2022, pasando de 3,3 hijos por mujer a 1,4. Este dato refleja una modificación sostenida en las decisiones reproductivas y en la forma en que se conciben la maternidad y los proyectos de vida.

Si bien la disminución de los nacimientos se registra en todas las provincias, el fenómeno presenta diferencias territoriales. Provincias como Buenos Aires y Tierra del Fuego exhiben las caídas más pronunciadas, mientras que Santiago del Estero y San Juan muestran una reducción menor, ubicándose por debajo del promedio nacional. Estas variaciones, explicó la investigadora, responden a dinámicas socioeconómicas y condiciones locales específicas.

Desde la UNSE, el aporte de investigaciones como las que desarrolla el Indes permite contribuir al análisis crítico de los cambios demográficos y sociales, aportando herramientas para el debate público y la formulación de políticas que contemplen las nuevas realidades familiares y poblacionales del país.