Confirmaron la liberación de otros siete presos políticos extranjeros en Venezuela

La ONG Foro Penal informó la excarcelación de tres ciudadanos alemanes y tres holandeses, mientras que el presidente de Panamá confirmó la puesta en libertad de un compatriota detenido.

Hoy 18:29

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este viernes la excarcelación en Venezuela del ciudadano panameño Olmedo Javier Núñez, quien permanecía detenido desde junio pasado por un presunto caso de espionaje.

“Celebro la liberación en Venezuela del compatriota Javier Olmedo Núñez según información recibida. Ahora, pronto retorno a casa”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Por su parte, la ONG Foro Penal confirmó este viernes la excarcelación de tres ciudadanos alemanes que habían sido detenidos en Venezuela de manera “arbitraria”, según denunció la organización dedicada a la defensa de los presos políticos en el país sudamericano.

Entre ellos se encuentra Oleg Ziesmann, arrestado el 7 de enero de 2025, tres días antes de la toma de posesión de Nicolás Maduro en un contexto marcado por la crisis política posterior a su cuestionada reelección en 2024. Los otros dos liberados son Gunter Sandau, detenido el 7 de noviembre de 2024, y Pascal Dominik Burton, arrestado el 4 de julio de 2025.