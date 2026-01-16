El autódromo de Termas levanta el telón de 2026 con el GP3 y el CAV

El pavimento del mejor circuito de Latinoamérica tiembla con la categoría de motos más competitiva de la región.

Se abre el telón del 2026 en el Autódromo de Termas con el GP3 Chile, que convoca a los mejores pilotos sudamericanos a la primera fecha de la temporada.

El pavimento del mejor circuito de Latinoamérica, tiembla con la categoría de motos más competitiva de la región, junto al CAV campeonato argentino de velocidad.

La 1° Fecha no es solo un inicio, es el encuentro de dos potencias: GP3 CAV y GP3 CHILE unidos en un espectáculo de velocidad pura bajo el sello de GP3 Sports.

El mismo lugar, la misma fecha, pero con una energía que nunca antes habías sentido. Es el momento en que los mejores de cada categoría se reúnen para elevar el estándar del motociclismo regional.

Termas de Río Hondo, se convierte en el epicentro de la velocidad y la adrenalina, esta para no perderse ningún detalle.