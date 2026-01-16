Ingresar
Realizaron el mantenimiento de las plazas del barrio Jorge Newbery

El trabajo fue realizado por la Dirección de Parques y Paseos.

Hoy 20:09

La Dirección de Parques y Paseos concretó el desmalezamiento y limpieza de los paseos “Luis Walter Frías” y "Esteban Manfredi" ubicados en el barrio Jorge Newbery, como parte del programa de mantenimiento que se desarrolla periódicamente en todos los espacios verdes de la ciudad.

Los operarios efectuaron el corte de malezas y la recolección de los restos de vegetación y de otros residuos que fueron arrojados en dichas plazas.

Estas tareas se complementan con la colocación de nuevos árboles y plantas ornamentales, la demarcación de las caminerías y el riego del césped, entre otros operativos que se realizan permanentemente en cada plaza, paseo y espacio verde de la ciudad.

