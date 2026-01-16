El Comité de Emergencia de la municipalidad trabajó desde las primeras horas del día

Este viernes llovió más de 80 milímetros en la ciudad Capital.

Hoy 20:14

Ante las intensas lluvias registradas durante la madrugada del viernes, que superaron los 80 mm, el Comité de Emergencias de la Capital asistió a vecinos y despejó calles y desagües, en un operativo articulado por diversas áreas operativas del municipio.

Las tareas se concentraron en los canales de las avenidas Aguirre y Madre de Ciudades y en las esquinas de Constitución e Irigoyen y de Lugones y Rivadavia.

Cabe resaltar que, por los trabajos de mantenimiento que se desarrollan periódicamente, todos los desagües funcionaron normalmente, por lo que no hubo anegamientos ni obstrucciones importantes.

Además, el personal municipal levantó ramas de árboles caídas en la vía pública en varios sectores de la ciudad, a los fines de no interrumpir el paso de vehículos y de peatones.

El titular de Defensa Civil, Daniel Pikaluk, afirmó que, por el pronóstico de continuidad de las precipitaciones, el Comité se mantendrá en alerta y recordó a los vecinos que, ante cualquier inconveniente, pueden comunicarse al teléfono 6007819.