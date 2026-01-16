Ingresar
El regalo de Rusherking a Wanda Nara y el mensaje que frenó las especulaciones

El cantante debutó en el repechaje del reality de Telefe y quedó descolocado cuando la conductora lo consultó en vivo por la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi.

Hoy 21:01
Wanda Nara Rusherking

Rusherking volvió a quedar en el centro de la escena mediática y esta vez no fue por una gala de MasterChef Celebrity, sino por un llamativo gesto hacia Wanda Nara que despertó todo tipo de especulaciones y una pregunta inevitable: ¿qué pensará Eugenia “la China” Suárez?

Todo comenzó cuando la conductora de Telefe compartió en sus redes sociales una imagen agradeciendo el regalo que le hizo llegar el cantante, un detalle de alto impacto fashionista. En la postal se pueden ver bolsas de marcas de lujo, entre ellas, de Ricky Sarkany, apoyadas sobre un sillón de su camarín.

Gracias @rusherking”, escribió Wanda, arrobando al músico y dejando en claro que el obsequio la sorprendió. Lejos de dejar pasar el gesto, Rusherking decidió repostear la historia y sumó un mensaje que no pasó inadvertido: “Le regalé a Wanda y a los jurados nuestros zapatos como soborno así me hacen a pasar”.

El intercambio virtual no tardó en generar revuelo en redes, especialmente por el historial sentimental de Rusherking con la China Suárez, quien suele quedar indirectamente involucrada cada vez que el músico es relacionado con otra figura femenina del espectáculo.

