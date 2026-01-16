El Gobierno informó que Argentina se sumará a la histórica misión Artemis II de la NASA con el microsatélite Atenea

El Gobierno confirmó que el satélite argentino viajará como carga secundaria en el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años, con lanzamiento previsto para el 6 de febrero desde Estados Unidos.

El Gobierno Nacional informó que integrará la misión Artemis II que lleva adelante la NASA mediante el microsatélite Atenea que viajará como carga secundaria a bordo del cohete Space Launch System (SLS) que volará alrededor de la Luna con una misión tripulada luego de más de cinco décadas. Lo hizo a través de un comunicado de la Oficina del Presidente que difundió en las redes sociales, en el que se detalla que la misión está programada para el viernes 6 de febrero.

Según explicaron desde la administración libertaria, será la primera misión tripulada a la Luna en más de cincuenta años, tras el fin del Programa Apolo en 1972. En la primera etapa, los cuatro astronautas no bajarán en la Luna, sino que la sobrevolarán por detrás. En una primera instancia, desde Casa Rosada habían asegurado que el desplazamiento los ubicaría a “una distancia récord”, a 72.000 km de la Tierra, algo que fue corregido con un segundo comunicado en el que añadieron la aclaración que rompe la marca de un satélite argentino.

Durante el lanzamiento, se desplegará el microsatélite argentino de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) desarrollado además por la empresa argentina VENG S.A; el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), y las Universidades de La Plata (UNLP) y de San Martín (UNSAM). También participó del proceso la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA).

“Este microsatélite argentino permitirá validar tecnologías críticas para futuras misiones espaciales dándole información fundamental a la NASA”, sostiene el documento viralizado por la gestión del presidente Javier Milei, y detalla: “Una vez en el espacio, Atenea medirá radiación en órbitas profundas, evaluará componentes para uso espacial, captará datos GPS para órbitas de transferencia geoestacionaria, y validará enlaces de comunicación de largo alcance”.

Asimismo, remarca que el lanzamiento del Artemis II, “requiere los estándares de calidad y confiabilidad más exigentes del mundo” para actividades espaciales, por lo que celebra la selección conforme a las capacidades técnicas y operativas del país. “El desarrollo tecnológico y la investigación en asuntos estratégicos es la prioridad de la inversión en ciencia de este Gobierno, mientras se eficientizan los recursos a partir de la eliminación de gastos innecesarios en áreas sociales o politológicas”, argumentan.

Desde su cuenta de X, el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, sostuvo: “En las próximas semanas Argentina será parte de un hecho histórico. ATENEA, un microsatélite argentino, viajará a bordo de la misión Artemis II de la NASA, que orbitará la Luna. ATENEA validará tecnología crítica y llegará más lejos que cualquier satélite nacional”.

Por su parte, felicitó a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y a la insticiones parte, y remarcó que la participación argentina “fortalece la proyección internacional de la Argentina y demuestra que contamos con el talento, la capacidad y la visión para ser parte de la nueva economía espacial”.

Qué es Atenea

Atenea es un CubeSat clase 12U, diseñado y construido en la Argentina, que viajará como carga secundaria a bordo del cohete Space Launch System (SLS) de la NASA, el lanzador más potente desarrollado por la agencia. Según supo este medio, fue integrado al sistema de despliegue y se encuentra en Estados Unidos.

La misión del microsatélite tuvo lugar tras la aprobación de la idea en diciembre de 2023 y atravesó todas las instancias de diseño, construcción, integración y verificación, consolidando la participación argentina en una misión espacial internacional.

La integración final del satélite y la campaña de ensayos ambientales se realizaron en las facilidades del Centro Espacial Teófilo Tabanera (CETT), en la provincia de Córdoba. Tras completar las revisiones de seguridad y la exportación a los Estados Unidos, ATENEA quedó en condiciones de lanzamiento, con primera ventana prevista para febrero de 2026.

A raíz de la invitación cursada por la NASA a la CONAE para integrar una carga útil argentina a la misión Artemis 2, y luego de la aprobación de los procesos de evaluación, en mayo de 2025 se concretó la firma del acuerdo que formalizó la cooperación entre ambas agencias y dio sustento a las etapas finales de integración, ensayos y lanzamiento.

En los últimos días, la NASA anunció el cronograma para el lanzamiento programado para despegar el 6 de febrero desde el Centro Espacial Kennedy en Florida y que se extenderá hasta abril, involucrando a una tripulación internacional y utilizando los sistemas más avanzados de la agencia. Sin embargo, la ventana de lanzamiento se extiende hasta el 14 del mes, con fechas de respaldo en marzo y abril, debido a los requerimientos técnicos, la posición orbital de la Luna y la necesidad de validar todos los sistemas de seguridad antes del despegue.

La tripulación está compuesta por Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, astronautas de la NASA, y Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense. El grupo abordará la nave Orion, diseñada para misiones de larga duración, para una salida de 10 días, que incluye varias órbitas alrededor de la Tierra antes de realizar un sobrevuelo cercano a la Luna.

El objetivo del vuelo es validar los sistemas críticos con tripulación a bordo por lo que incluye pruebas de sistemas de soporte vital, comunicación, propulsión y maniobras de navegación automatizada. Desde la NASA anticiparon que, tras varias órbitas terrestres, la nave seguirá una trayectoria de “retorno libre” alrededor de la Luna antes de regresar a la Tierra.

La última vez que astronautas estadounidenses viajaron fuera de la órbita terrestre fue durante la misión Apolo 17 en el año 1972. Desde entonces, la agencia se enfocó en la Estación Espacial Internacional y en misiones robóticas. El desarrollo de Artemis II constituye el primer paso hacia una nueva era de operaciones humanas en el espacio profundo, según la documentación difundida por la NASA.