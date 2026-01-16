Ingresar
La provincia desplegó un amplió operativo en los lugares afectados por fenómenos climáticos

Se llevó adelante un intenso trabajo en poblaciones afectadas por las lluvias.

Hoy 22:18

El Gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Social, llevó adelante un importante trabajo en las poblaciones que fueron afectadas por las recientes tormentas en distintos puntos del territorio santiagueño.

Luego de hacer un detallado revelamiento de daños materiales y damnificados, personal de las subsecretarías de Defensa Civil; de Desarrollo Social y de Promoción Humana, organizó el dispositivo de emergencia, para llevar a cabo las acciones necesarias.

De esta manera se brindó acompañamiento a más de 350 familias de diferentes departamentos, afectadas por  la emergencia climática. Las familias pertenecen a las localidades de Pampa Pozo y Guampacha (Dpto. Guasayán); Colonia San Juan y El Cruce (Figueroa); Pozuelos y Sotelo (Río Hondo); Vinal Suni y Monte Quemado (Copo); La Tijera, B° Los Alamos y Señora Pujio (Banda); Garza (Sarmiento); Pozo Mosoj y Lugones (Avellaneda); Frías (Choya); Las Tinajas y Villa Brana y Tintina (Moreno) El Arenal (Jiménez); Villa Nueva y Brea Pozo (San Martín); Añatuya y Los Juríes (Taboada); Suncho Corral, Matara y Pozo del Toba (Ibarra); El Mojón (Pellegrini) y de los barrios Almirante Brown, Huaico Hondo, Santa Lucía Ampliación, J. F. Ibara, Independencia y Santa Rosa de Lima y la localidad de El Zanjón (Capital).

