Las paradisíacas vacaciones de Marcela Kloosterboer en Brasil: playa, libros y relax en Imbassaí

La actriz compartió en redes sociales un íntimo álbum de su viaje familiar a Imbassaí, un rincón soñado de Bahía, donde combinó mar, lectura, tragos y momentos de descanso junto a su marido y sus hijos.

Marcela Kloosterboer eligió Imbassaí, una tranquila localidad costera del estado de Bahía, en Brasil, para disfrutar de unas vacaciones en familia junto a su esposo Fernando Sieling y sus hijos Juana y Otto. A través de un carrete de fotos en sus redes sociales, la actriz abrió una ventana a la intimidad de su descanso y mostró postales cargadas de naturaleza, calma y vida simple frente al mar.

Las imágenes no tardaron en generar repercusión entre sus seguidores. En una de las primeras postales se la ve sosteniendo un libro con el océano y las palmeras de fondo, una escena que sintetiza el espíritu del viaje: tiempo para ella, lectura y conexión con el entorno. En otra, la playa se despliega en todo su esplendor, con arena clara, olas turquesas, sombrillas de paja y turistas disfrutando del sol brasileño.

Mar, caipirinhas y desconexión total

El clima de relax se repite en varias fotos donde Marcela aparece descansando en un deck de madera, con una caipirinha en la mano, pareo estampado y sandalias, mientras disfruta de la brisa marina. En otra imagen, posa de pie sobre la arena con bikini negro, gorra y anteojos de sol, sonriente, con los brazos en alto y la vegetación tropical enmarcando el paisaje.

También hubo espacio para el descanso absoluto: reposeras a la sombra de palmeras, cabañas playeras y largas horas de lectura. Entre los libros que llevó en su valija se destacan “El buen mal” de Samanta Schweblin y “No y yo” de Delphine de Vigan, títulos que la actriz mostró en primer plano, reforzando su costado lector, una faceta que suele compartir con su comunidad digital.

Juana y Otto, protagonistas del verano

Las vacaciones en Imbassaí también estuvieron marcadas por la diversión de Juana y Otto. En una de las postales se ve a Juana observando el mar desde una terraza de madera, con gorra rosa y túnica de colores. En otra, la pequeña camina por la orilla junto a un instructor de surf y una tabla azul, lista para una clase frente a las olas.

Los juegos en la arena fueron parte del día a día: castillos, fosos y carreras descalzos hacia el mar, con el atardecer como telón de fondo. Las fotos transmiten un clima de verano pleno, donde chicos y grandes comparten tiempo sin apuros.

Postales en pareja y momentos en familia

Entre las imágenes más comentadas se destaca una donde Marcela posa junto a Fernando Sieling, ambos sonrientes, brindando con vasos blancos, rodeados de palmeras y sombrillas de paja. También se la ve recostada en una hamaca de hilo, con camisa rayada, gorra y gafas oscuras, envuelta por la vegetación tropical.

La piscina fue otro de los escenarios del descanso, con postales familiares bajo el sol de Bahía y escenas de chapuzones que completan el álbum.

Un álbum de verano lleno de calma y felicidad

Cada foto del viaje refleja el equilibrio entre el relax adulto y la energía infantil, entre el placer de la lectura y la aventura junto al mar. Así, Marcela Kloosterboer convirtió sus vacaciones en Imbassaí en un verdadero diario visual de verano, donde la naturaleza, la familia y los pequeños rituales cotidianos son los grandes protagonistas.