Javier Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en Jesús María y le agradeció a Córdoba por “ayudarlo a ser Presidente”

El mandatario aceptó la invitación del cantante para subir al escenario del Festival de Doma y Folklore. Entonaron "Amor salvaje" por pedido del libertario, en honor a la provincia.

Hoy 04:43

En la noche más convocante del histórico Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, que este año celebra su 60° aniversario, el presidente Javier Milei protagonizó una escena inesperada: aceptó la invitación del Chaqueño Palavecino y se subió al escenario para cantar juntos "Amor salvaje", uno de los clásicos del folklore popular.

El mandatario llegó a Córdoba minutos antes de la medianoche y, desde allí, se trasladó en helicóptero unos 50 kilómetros hasta la ciudad cabecera del departamento de Colón. Lo acompañó el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Luego, en camioneta, se dirigieron al predio donde se desarrolla uno de los festivales folklóricos más importantes del país, que combina música, jineteada y tradiciones criollas.

Milei arribó cuando el show del Chaqueño ya estaba en marcha. En medio de aplausos y saludos del público, avanzó hacia el palco acompañado por Menem y el diputado nacional por Córdoba de La Libertad Avanza, Gonzalo Roca. En las pantallas gigantes del festival apareció un mensaje de bienvenida para el Presidente, que aprovechó la cercanía con la gente para saludar y sacarse fotos.

Tras interpretar una canción, el artista salteño se tomó un momento para saludarlo desde el escenario: "Gracias por venir, Presidente. Muchas gracias por venir a estas fiestas criollas".

Micrófono en mano, Milei agradeció a los organizadores y le dedicó unas palabras al público cordobés: "Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba, que es la que me ayudó a ser Presidente. Por eso no quería faltar".

Acto seguido, lanzó un pedido especial: "Chaqueño, ¿te puedo pedir un tema por el amor que tengo por Córdoba?". "Cuál será", respondió sorprendido el cantante. "Amor salvaje", contestó Milei, visiblemente entusiasmado.

Fue entonces cuando el artista lo invitó a cantar juntos. El Presidente dudó con humor: "No me da el piné. Soy un amateur; usted es un grande, yo un admirador".

Pero ante la insistencia, aceptó sin vueltas y subió al escenario. Mientras caminaba hacia allí, el Chaqueño bromeó: "Canta rock, ¿cómo no va a cantar conmigo?".

Tras compartir el tema, Milei cerró la escena con una sonrisa y un comentario sobre su desempeño: "Gracias por permitirme arruinar el tema".

Milei se convirtió en el tercer mandatario en asistir al tradicional evento de doma y folklore. Anteriormente estuvieron presentes Mauricio Macri (2017) y Néstor Kirchner (2004).

Los dos últimos años había asistido la vicepresidenta, Victoria Villarruel. En 2024, había vivido un momento incómodo cuando fue cruzada por el artista "Peteco" Carabajal. "No se paren que no está entrando nadie", gritó desde el escenario al público en momentos en que ingresaba la comitiva que rodeaba a la titular del Senado.

Cómo sigue la agenda de Milei

Milei comenzó el viernes su primer gira del año que incluirá viajes al interior y también salidas internacionales.

El Presidente regresará al sector militar de Aeroparque durante la madrugada de este sábado y partirá por la mañana con su comitiva rumbo a Paraguay, donde participará de una nueva ronda del Mercosur.

En esta ocasión, la reunión del bloque regional servirá para que los cancilleres de los países que lo integran rubriquen el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. La semana pasada habían llegado novedades desde Bruselas cuando las naciones europeas dieron el visto bueno del entendimiento negociado en 2018.

A comienzos de la próxima semana, el mandatario se trasladará hasta la ciudad suiza de Davos y en la última semana del mes hará una nueva bajada "de agradecimiento" a Mar del Plata, aprovechando el fervor turístico veraniego.