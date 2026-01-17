Ingresar
El Manchester United de Martínez se quedó con el clásico ante un City desconocido que se aleja de la pelea

En el debut de Michael Carrick, los Diablos Rojos vencieron 2-0 a los Ciudadanos en Old Trafford, por la fecha 22 de la Premier League.

Hoy 11:50
Manchester United festejo

El dicho futbolero volvió a cumplirse. Técnico que debuta, gana, y en Manchester la tradición se respetó al pie de la letra. En su estreno como entrenador, Michael Carrick condujo a un Manchester United efectivo y sólido que se quedó con el clásico por 2 a 0 ante un City irreconocible, falto de profundidad y muy lejos de su mejor versión.

Si bien el Manchester City tuvo mayor posesión y manejó los tiempos del partido, fue el United el que generó las situaciones más claras. Sin la pelota, los Diablos Rojos lastimaron con transiciones rápidas y obligaron a Gianluigi Donnarumma a convertirse en figura, salvando a su equipo en varias oportunidades. Incluso, el local llegó a convertir en dos ocasiones, pero ambas fueron anuladas por fuera de juego tras la intervención del VAR.

En el complemento, la superioridad del United fue aún más marcada. Donnarumma sostuvo al City todo lo que pudo, pero no logró evitar los goles que terminaron de inclinar la balanza. Mbeumo, a los 20 minutos, y Dorgu, a los 31, aprovecharon las falencias defensivas de un City que sufrió mucho con las contras y nunca encontró respuestas.

Pese a algunos intentos aislados, el conjunto de Guardiola tuvo una jornada para el olvido y el marcador no volvió a moverse. El 2-0 fue celebrado no solo por los hinchas del United, sino también por Arsenal y Aston Villa, rivales directos del City en la parte alta de la tabla.

Con este resultado, el Manchester City quedó con 43 puntos, segundo en el campeonato, y en la próxima fecha visitará a Wolverhampton Wanderers. El Manchester United, en tanto, llegó a 35 unidades, se ubica cuarto de manera momentánea en zona de Champions League y afrontará la próxima jornada nada menos que ante el líder Arsenal, con confianza renovada tras quedarse con el clásico.

