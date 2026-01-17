Regresaban de Brasil: familia santiagueña se salvó de milagro tras volcar su vehículo e incendiarse

El vehículo era ocupado por cuatro personas que, pese a la violencia del siniestro, lograron salir por sus propios medios antes de que el fuego consumiera el rodado.

Un grave accidente de tránsito fue protagonizado por una familia santiagueña que regresaba de Brasil. El mismo se registró sobre la Ruta Nacional Nº 89, a unos 5 kilómetros del acceso a la ciudad de Charata, provincia del Chaco, en dirección a Las Breñas, donde una camioneta Renault Duster volcó y posteriormente se incendió.

El vehículo era ocupado por cuatro personas que, pese a la violencia del siniestro, lograron salir por sus propios medios antes de que el fuego consumiera el rodado. En la camioneta viajaban un matrimonio de 45 años y dos menores de doce años.

El hecho fue advertido tras un llamado de emergencia al sistema 911, lo que motivó la inmediata intervención del personal policial de Charata que se constituyó en el lugar para constatar lo ocurrido.

Al arribar, los efectivos verificaron que se trataba de una camioneta Renault Duster que había despistado, ingresando a un predio lindante a la ruta, donde terminó volcando y luego incendiándose por causas que aún se tratan de establecer.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el vehículo era conducido por Guadalupe Seba, de nacionalidad argentina, de 45 años de edad, instruida, con domicilio en calle Moreno (S) de la ciudad Capital de Santiago del Estero, quien viajaba junto a otros tres ocupantes.

Por motivos que son materia de investigación, la conductora habría perdido el control del rodado, provocando el vuelco. Tras el impacto, el vehículo comenzó a incendiarse, aunque afortunadamente los ocupantes lograron salir sin quedar atrapados en el interior. Fue precisamente la persona que iba de acompañante la que auxilio a los menores y luego a la conductora.

Ante la situación, se solicitó de inmediato la presencia de una ambulancia para el traslado de los lesionados a un centro asistencial. Asimismo, se requirió la colaboración de los Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron en el lugar para sofocar el incendio y asegurar la zona, evitando la propagación del fuego.

En el procedimiento tomó intervención la Comisaría Segunda, que continúa con las actuaciones correspondientes para determinar con precisión las circunstancias del siniestro. Las autoridades no descartan la realización de pericias mecánicas y testimoniales que permitan esclarecer las causas que derivaron en el accidente.

Jefe de Bomberos: "Están vivos de milagro"

El suboficial principal Eduardo Mendoza, jefe a cargo del cuartel de Bomberos Voluntarios de Charata que intervino en el siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 89, destacó la gravedad del hecho y remarcó que las cuatro personas involucradas "están vivas de milagro", dada la magnitud del vuelco y la rapidez con la que el fuego consumió el vehículo.

El jefe bomberil señaló además que las personas involucradas presentaban golpes y un evidente estado de shock. "Había cosas que no se acordaban, estaban desorientados por los golpes", indicó. Uno de los aspectos que más llamó la atención del personal de emergencia fue la forma en la que los ocupantes lograron ponerse a salvo. "Cómo lograron salir, no lo sabemos", expresó Mendoza.