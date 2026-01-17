Derrape en pleno centro: una joven cayó de su moto en Belgrano y 9 de Julio

Fue en pleno centro, frente al Complejo Juan Felipe Ibarra. La mujer fue trasladada por el SEASE al hospital Regional.
Alrededor de las 7 de la mañana de este sábado, un nuevo accidente de tránsito ocurrió en pleno centro de Santiago del Estero.
Por Avenida Belgrano, de sur a norte, transitaba una joven mujer en una motocicleta de 110cc y, por causas a establecer, cayó al asfalto tras cruzar calle 9 de Julio.
Las imágenes del accidente, donde se puede observar a la mujer en el asfalto y su motovehículo, fueron enviadas a Diario Panorama por un lector que estuvo en el lugar.
De inmediato fue auxiliada por transeúntes, y por fortuna, al no haber demasiado tráfico a esa hora, no fue embestida por otro rodado.
Una ambulancia del SEASE se hizo presente en el lugar y la trasladó al Hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo” para su atención.