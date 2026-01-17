La reacción de Franco Colapinto al histórico triunfo de Luciano Benavides en el Dakar 2026

El piloto argentino de Fórmula 1 celebró con euforia en redes sociales la consagración del salteño en motos en el Rally Dakar 2026, donde se impuso por apenas dos segundos en una definición inolvidable.

Hoy 12:06

El histórico triunfo de Luciano Benavides en el Rally Dakar 2026 desató una ola de festejos en el deporte argentino, y uno de los primeros en expresarse fue Franco Colapinto. El piloto de Fórmula 1, que se encuentra en Reino Unido preparando la próxima temporada, no ocultó su emoción y celebró a lo grande la consagración de su compatriota en motos.

Apenas se confirmó la victoria del salteño, Colapinto reaccionó en la publicación oficial del Dakar con un mensaje cargado de adrenalina: “Vamos, sos una bestia, dos segundos. Me vuelvo totalmente locoooo”, escribió el corredor de Alpine, reflejando lo ajustado y épico del desenlace ante el estadounidense Ricky Brabec.

Pero la alegría no quedó ahí. Minutos después, el pilarense siguió enviando mensajes de felicitación: “Qué ídolo, disfrutalo. Re merecido”, publicó, y luego sumó otro comentario bien argentino: “Todo al 2, loco, qué lindo. Son unos cracks, ¡aguante Argentina! A disfrutar”. A los festejos virtuales también se sumaron otros deportistas, como Valentín Perrone, quien escribió “histórico”, y el ex tenista Juan Martín del Potro, que celebró con un “Grande, campeón”.

Más tarde, Colapinto compartió en una historia de Instagram un video del alocado festejo de Benavides junto a su equipo y familia. Allí volvió a mostrar su orgullo: “Así se festeja cuando sos argentino, loco. Gracias por tantas alegrías, dale campeón”, escribió, acompañando las imágenes de una celebración cargada de emoción.

Tras la consagración, el propio Luciano Benavides habló con la prensa y expresó lo que significó el logro: “Hoy he sacado lo mejor de mí mismo desde la salida hasta la meta. Nunca he dejado de soñar ni de pensar que podía conseguirlo”, aseguró. Además, explicó cómo se definió la carrera: “En los últimos tres kilómetros, Ricky se ha equivocado y yo he tomado el camino correcto. Ahí vi la oportunidad y no quise perderla”. Un final dramático que ya quedó grabado en la historia del deporte argentino.