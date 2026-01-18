Adiós a un maestro: Guillermo Salatino, voz y memoria del tenis argentino

El reconocido periodista tenía 80 años. Su muerte causó profunda conmoción en el ambiente deportivo nacional e internacional.

Hoy 07:00

Por la Asociación Argentina de Tenis

El periodismo deportivo argentino y la familia del tenis están de luto: a los 80 años, y en el inicio de una temporada en la que iba a cumplir medio siglo trabajando en los medios de comunicación difundiendo tenis, falleció el reconocido periodista Guillermo Salatino, un hombre cuya vida estuvo intrínsecamente ligada a la raqueta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La trayectoria de Salatino es, en sí misma, una estadística asombrosa de compromiso. Su carrera profesional, que abrazó con un estilo inconfundible, se extendió por casi cinco décadas desde aquel 6 de agosto de 1976, cuando inició formalmente su carrera en Radio Antártida, después de haber sumado algunas millas con el micrófono de Radio El Mundo de manera ocasional.

“En 1977 concretó su primera cobertura internacional, desde Wimbledon, con un promedio de 22 micros diarios”, reseña la Tetralogía Historia del Tenis en la Argentina, escrita por los periodistas Roberto Andersen y Eduardo Puppo. En total, cubrió de manera presencial 147 torneos de Grand Slam, el último de ellos en Wimbledon 2022.

“Salata”, como lo conocían los fans del tenis, fue parte del revolucionario programa Video Show en 1978 -el primero en emitir imágenes grabadas en video con cámaras portátiles enviadas al exterior- y del legendario equipo de Sport 80 en Radio Mitre, con Víctor Hugo Morales a la cabeza.

Su capacidad de trabajo era inagotable: ostentaba marcas que hoy parecen imposibles, como las 14 jornadas consecutivas de siete horas diarias para transmitir Roland Garros 2004 por América TV, o aquella maratón de 12 horas sin pausa por Fox Sports durante la Copa Mundial de Tenis del mismo año. Superó las 1.000 horas de transmisión televisiva siguiendo las épocas doradas de Guillermo Vilas, José Luis Clerc y Gabriela Sabatini.

También fue columnista de las revistas Gente y El Gráfico, los diarios La Prensa y Ámbito Financiero, y en los últimos años colaboró con la revista digital Clay. Fue Director Editorial de varias publicaciones específicas como Tenis Tie-Break, Tenis Semanal (tabloide y revista) y Tenis Match, entre otras.

Su labor fue reconocida con los máximos galardones: el Premio Konex a la labor deportiva audiovisual y el Martín Fierro a la labor periodística en radio. Además, fue el primer periodista latinoamericano en ganar el premio Ron Bookman Media Excellence Award (en los ATP World Tour Awards), y recibió distinciones del Comité Olímpico Argentino y del Comité Olímpico Internacional.

Fue fundador y Vicepresidente de la International Tennis Writers Association (ITWA) y del Comité de Prensa de la Federación Internacional de Tenis. La cabina de televisión del emblemático estadio del Buenos Aires Lawn Tennis Club lleva su nombre desde 2020.

Fan de Racing, había nacido el 21 de septiembre de 1945 y se había formado en la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos. Más allá de los micrófonos, fue un tenista activo en su juventud, compitiendo en la Primera División del Buenos Aires Lawn Tennis Club (BALTC), donde fue campeón en 1968, 1969 y 1970.

Su vínculo con la AAT

Antes de volcarse de lleno al periodismo, Salatino fue Presidente de la Comisión de Campeonato de la Asociación Argentina de Tenis, desde donde impulsó la creación de la comisión de umpires y la ampliación del ranking nacional.

Desde la AAT lo honramos en vida en reiteradas ocasiones. En 2008 recibió el "Premio a la Trayectoria" y su vínculo con la institución se mantuvo intacto hasta sus últimos días. En 2024, en la ciudad de Rosario, con su voz inconfundible fue el presentador oficial de la serie de Copa Davis entre Argentina y Kazajistán, donde recibió el reconocimiento del Consejo Directivo AAT, rodeado de sus colegas.

Así lo despidió el Presidente de la institución, Agustín Calleri: “Es una pérdida muy grande para el periodismo en general y el tenis en particular. Guillermo fue una persona que nos acompañó siempre, tanto en nuestra época de jugadores como en la actual, como dirigentes. De Vilas a la actualidad, pasando por La Legión de la que fui parte, Salata siempre estuvo ahí. Y hemos vivido momentos buenos y otros tristes, pero con él siempre tuvimos la posibilidad de hablar e intercambiar opiniones de manera respetuosa. Lo vamos a extrañar mucho”.

Guillermo Salatino se va después de haber abierto caminos en la difusión del Tenis Argentino. Deja un vacío imposible de llenar en las cabinas de prensa de todo el mundo, pero su legado permanecerá en cada set y en cada historia que nos enseñó a amar.

Hasta siempre, Guillermo.