El nene de 8 años accidentado en Pinamar sigue en estado crítico

Desde el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata informaron que Bastian se encuentra estable, aunque su cuadro continúa siendo delicado.

Hoy 19:36

El Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata informó este domingo que el nene de 8 años que sufrió un grave accidente en Pinamar, a bordo de un UTV, no presentó cambios en su estado de salud respecto al último parte médico.

Según el informe oficial del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el paciente pediátrico permanece estable, pero sigue en coma farmacológico inducido y con asistencia ventilatoria mecánica.

