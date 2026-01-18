Le revisó el celular a su pareja y se desató el caos: lo apuñaló por un “Me Gusta” en Facebook

La víctima tiene 37 años, ella 36. Aprovechó que se estaba bañando y le revisó sus redes sociales. Cuando salió del sanitario, ella lo puso contra la pared y lo hirió con un cuchillo.

El viernes por la noche se desató el caos en la casa que comparte un empleado de un frigorífico y su concubina en el barrio Textil.

Todo se conoció cuando, el sábado, el hombre se presentó en la Comisaría 12 de la Mujer y la Familia, con un vendaje en su mano izquierda.

Ante los uniformados relató que el viernes a la noche entró a ducharse y dejó su teléfono en la mesa de luz. Al salir, advirtió que su pareja estaba con el dispositivo y le reclamó por un “Me Gusta” que le había dado a la foto de una mujer en Facebook.

Lejos de intentar escuchar una explicación, la mujer habría cerrado rápidamente la puerta y lo arrinconó, mientras le tiraba puntazos con un cuchillo.

Uno de esos puntazos fue a su cuello, momento en que la víctima alzó su mano y detuvo el filo del acero con su mano.

Esto le provocó un corte considerable del que comenzó a perder sangre y le pidió a su concubina que lo lleve al CIS Banda para recibir atención.

En la denuncia quedó registrado, además, que mientras le suturaban la mano, desde el exterior la mujer le mandaba mensajes donde lo amenazaba con que lo iba a matar.

Tras salir del nosocomio, lo habría obligado a subir al auto y lo llevó de nuevo hasta la vivienda, donde, luego de una tensa calma se habría quedado dormido.

Ya en la mañana del sábado, la violenta mujer lo despertó y lo corrió de la vivienda, haciéndose quedar además el vehículo.

La fiscal María del Pilar Gallo tomó intervención y ordenó medidas.