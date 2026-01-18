“Ha sido la peor reacción, estoy arrepentida”: habló la abogada santiagueña filmada mientras hacía gestos racistas en Brasil

Agostina Páez dijo que reaccionó a las burlas de unas personas que trabajan en un boliche al cual había concurrido con sus amigas. “Nos empezaron a seguir y se agarraban los genitales”, aseguró.

"Salimos con mis amigas a un boliche. Pagamos la entrada y lo que hemos consumido. Cuando estábamos por salir, nos retienen y nos dicen que con la pulsera había cosas que no habíamos pagado. Nosotras habíamos pagado todo en el momento. Tengo los comprobantes de todo, con los horarios y todo", señaló Agostina Páez, la joven santiagueña envuelta en un escándalo en Brasil.

"Nosotras empezamos a decirles que nos están robando, que son unos ladrones. Ellos se nos empiezan a reír en la cara. Pagamos de todos modos. Cuando estábamos saliendo, nos empiezan a seguir por las escaleras unas personas de ahí que trabajaban y se agarraban los genitales. Nos señalaban y se reían. Y bueno, yo hago ese gesto. No los llegaba a ver a ellos. Los gestos eran más para mis amigas", agregó la muchacha en diálogo con diario El Liberal.

Sobre sus gestos, la santiagueña manifestó: "En cuanto al suceso, no sabía ni que me estaban viendo, ni que me estaban grabando. Obviamente, ha sido la peor reacción. Estoy muy arrepentida de esa reacción. Pero bueno, ellos también todo el tiempo estaban buscando provocarnos, se tocaban entre ellos, para reírse cuando estábamos arriba, nos hacían muecas con las caras".

Aun así, Agostina reconoció: "Igual, mi reacción no debería haber sido esa. Eso es lo que ha pasado, básicamente. No he querido hacerles a ellos directamente las señas, era por el momento que habíamos vivido. Era para mis amigas".

"Ahora estoy encerrada en un departamento porque sé que en todos los medios brasileros está mi cara, mi nombre", resaltó.

La joven santiagueña se refirió a la magnitud que tomó el hecho al viralizarse las imágenes por las redes sociales: "Estoy recibiendo muchísimas amenazas. Por eso he cerrado mis cuentas. Estoy muerta de miedo, literal. Cuando me he ido a declarar, me han dicho que si intentaba salir en el avión, directamente iba a ir presa. Por ahora voy a tener este proceso en libertad", continuó la santiagueña.

"Tengo mi DNI (no así su pasaporte), no me lo han retenido, pero no puedo salir del país de todas formas. Y me van a poner una tobillera electrónica la otra semana", precisó la joven.