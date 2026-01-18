Ya llueve en Santiago y rige alerta naranja por tormentas durante toda la noche

Las precipitaciones comenzaron cerca de las 16 horas de este domingo y el SMN advirtió que las condiciones adversas se mantendrán hasta la madrugada del lunes.

Hoy 16:35

Tal como estaba previsto, desde las 16 horas comenzó a llover en Santiago del Estero y el panorama climático se complicó durante la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta naranja por tormentas, que continuará durante toda la noche, con posibilidad de fenómenos intensos en distintos puntos de la provincia.

Según el organismo oficial, las tormentas pueden ser localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento, lo que podría generar anegamientos temporarios y dificultades para circular.

Durante la jornada, el cielo permaneció mayormente cubierto, con una temperatura mínima cercana a los 22°C, elevada humedad —superior al 90%— y vientos leves del sector sudoeste. Con el correr de las horas, la inestabilidad fue en aumento y las precipitaciones comenzaron a generalizarse.

Un domingo marcado por la inestabilidad

Hacia la tarde, el termómetro rondó los 30 a 31°C, aunque sin mejoras en las condiciones meteorológicas. Para la noche, el SMN advirtió que las lluvias y tormentas persistirán, manteniendo un escenario complejo hasta las primeras horas del lunes.

Ante esta situación, desde el organismo nacional recomendaron extremar las precauciones, evitar actividades al aire libre, no circular por zonas anegadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Con la lluvia ya presente y la alerta naranja activa, Santiago del Estero atraviesa horas clave desde el punto de vista climático, con el pedido central de prevención y cuidado para toda la población.



Pronóstico extendido del SMN