Boca podría bajarse de la negociación con San Lorenzo por Cuello e iría por otro refuerzo

En el Xeneize se sorprendieron cuando el presidente Sergio Costantino aseguró que "no llegó nada" por el atacante y sostienen que si el Ciclón no responde en breve la propuesta, buscarán otro delantero.

18/01/2026

Luego de la reciente oferta que presentó Boca, el pase de Alexis Cuello corre riesgo de caerse porque en el Xeneize tomaron la decisión que si San Lorenzo no responde a la brevedad, irán en busca de incorporar a otro delantero y se bajarán de las negociaciones con el Ciclón.

El Xeneize había presentado el sábado una propuesta formal por mail, tanto al club como al representante del jugador, para comprar el 60 por ciento del pase del atacante en US$ 2.5 millones de dólares brutos, pero el conjunto de Boedo pretende 3 millones.

Horas después, el presidente de San Lorenzo desconoció una negociación en curso y expresó que no había llegado ningún ofrecimiento, declaración que sorprendió a los dirigentes de Boca.

Ante esto, en caso de que el Ciclón siga en esa postura, desde el Xeneize directamente desistirán de contratar al futbolista de 25 años, quien ayer fue expulsado a los 5 minutos del amistoso ante Cerro Porteño, y buscarán otro refuerzo.

A su vez, según pudo saber este medio, en Boca creen que San Lorenzo no tiene intenciones de negociar y los idas y vueltas han desgastado la situación, por eso ya hicieron averiguaciones por otro delantero para sumar si lo de Cuello se cae definitivamente. El nombre del posible nuevo apuntado no trascendió.

El nacido en Dock Sud no solo pertenece al Ciclón, sino que el 40 por ciento restante de su ficha es de Almagro y el club de La Ribera pensaba negociar con el conjunto de la Primera Nacional una vez que haya arreglado con San Lorenzo. No obstante, la negociación se complicó y podría cancelarse.

Antes de llegar al elenco de Boedo, Cuello se formó en Racing, pero no tuvo oportunidades en Primera y anduvo a préstamo en Barracas, Instituto y Almagro. En el Ciclón jugó 74 partidos y marcó 13 goles, lo que hizo que también se interesara en él Fluminense, aunque tampoco hubo avances.