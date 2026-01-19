Anne Hathaway protagonizará la miniserie de crímenes reales Fear Not

La producción de Paramount+ estará basada en un artículo de Vanity Fair y contará con seis episodios, centrados en el secuestro de Margy Palm por el asesino serial Stephen Morin. Su estreno está previsto para 2027.

Hoy 07:08

Paramount+ anunció la realización de una nueva miniserie dramática titulada Fear Not, protagonizada por Anne Hathaway. La producción se basa en el artículo de Vanity Fair de 2023, “True Crime, True Faith: The Serial Killer and the Texas Mom Who Stopped Him”, escrito por Julie Miller. Está previsto que la serie llegue a la plataforma en 2027.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La trama aborda la historia de Stephen Morin, un asesino serial al que se le atribuyen más delitos que a Ted Bundy, y el vínculo que desarrolló con Margy Palm (Hathaway), la última mujer a la que secuestró. Lo que comenzó como una situación extrema derivó en un giro inesperado, marcado por la fe, la compasión y la valentía de Palm. Su convicción de que Morin podía cambiar se transformó en un elemento central de una relación que continuó incluso después de que ella recuperara su libertad, hasta que el criminal recibió la pena de muerte.

Anne Hathaway

La miniserie será escrita por Bash Doran (Boardwalk Empire). Hathaway se desempeñará también como productora ejecutiva, junto a Steve Stark y Stacey Levin (Toluca Pictures), Helen Estabrook (Vanity Fair Studios), Adam Shulman y Johnathan Rice (Somewhere Pictures), además de Margy, Bart y Noelle Palm. Será el primer proyecto televisivo de gran escala de la actriz desde WeCrashed (2022).

La directora de Paramount+, Jane Wiseman, destacó que la plataforma busca historias que “cautiven y entretengan”, y remarcó que la participación de Hathaway aporta “matices y seriedad” al relato. Añadió que el equipo está entusiasmado por llevar esta producción a la pantalla y confía en que será una miniserie impactante para los espectadores.