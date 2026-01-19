Inflación: los precios mayoristas aumentaron 2,4% en diciembre y acumularon un alza de 26,2% en 2025

Los datos surgen del indicador que elabora el INDEC sobre los precios al por mayor.

Hoy 17:48

La inflación mayorista registró una suba de 2,4% en diciembre, lo que significó una aceleración de 0,8 puntos porcentuales contra noviembre que cerró en 1,6%. Así, los precios al por mayor acumularon un alza de 26,2% en 2025, según informó este lunes el Indec.

La variación del Índice de Precios al por Mayor (IPIM) en diciembre se explicó por la suba del 2,4% en los productos nacionales y de 1,7% en los importados.

En los últimos 12 meses, el IPIM avanzó 26,2% y sigue por debajo de los precios al consumidor, que se movieron 31,5% en el mismo período.

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron “Productos refinados del petróleo” (0,70%); “Alimentos y bebidas” (0,38%); “Petróleo crudo y gas” (0,24%); “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos” (0,23%); y “Productos agropecuarios” (0,21%).

El INDEC publica tres tipos de índices sobre los precios mayoristas. En diciembre, se registraron los siguientes datos:

El Índice de Precios al por Mayor (IPIM) es el que mide la variación de los precios a los que los productores e importadores venden en el mercado interno, incluyendo impuestos. Este mostró una suba de 2,4% en diciembre y un alza de 26,2% interanual.

El Índice de Precios Internos Básicos al por mayor (IPIB), que excluye el efecto impositivo del IPIM, mostró una suba de 2,2% en el último mes del año y una suba interanual de 26,6%.

El Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) calcula la variación de los valores de la producción local, sin impuestos. Este componente mostró un ascenso de 2,4% en diciembre y una variación interanual de 28%.

El costo de construcción subió 1,4% en diciembre: qué pasó durante todo 2025

El INDEC también publicó este lunes el nivel general del Índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires correspondiente a diciembre de 2025, que registró una suba de 2,4% respecto al mes anterior. El indicador acumuló un alza de 22,9% en todo el año.

De acuerdo al informe, el dato responde a los aumentos de 1,6% en el capítulo “Materiales”, 1,3% en “Mano de obra” -que tuvo un incremento de 1,2% en mano de obra asalariada y de 2,1% en subcontratos de mano de obra- y 1,3% en “Gastos generales”.