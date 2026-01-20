Dengue en Argentina: confirman un nuevo caso y alertan por la circulación de tres cepas

Un nuevo caso de dengue fue confirmado en Entre Ríos y elevó a 14 el total de contagios registrados en el país. Qué dice el informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN).
Un nuevo caso de dengue se confirmó en la provincia de Entre Ríos, con antecedente de viaje a Brasil, el total de afectados por esta enfermedad asciende a 14, detectándose la circulación de las cepas DENV 1, DENV 2 y DENV 3 y el 67% manifestó antecedentes de viaje a Paraguay, México, Indonesia, Brasil, Sri Lanka, Pakistán y Cuba.
Así lo indicó un informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) al que accedió la Agencia Noticias Argentinas en referencia a esta enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti el cual se caracteriza por ser de color negro con franjas blancas en sus patas y abdomen.
Tras un período de incubación de entre 4 y 10 días, el dengue suele comenzar con fiebre alta de aparición repentina, dolor de cabeza intenso, dolores musculares y articulares, molestias detrás de los ojos, náuseas y malestar general.
En algunos casos, entre el tercer y el séptimo día, puede presentarse una fase crítica que coincide con la baja de la fiebre y aumenta el riesgo de complicaciones.
“Es fundamental reconocer los signos de alarma que requieren consulta médica inmediata, como dolor abdominal intenso y persistente, vómitos reiterados, sangrados, somnolencia excesiva o irritabilidad marcada”, advirtió la Dra. Valeria El Haj.
Ante la sospecha de dengue, los especialistas desaconsejan la automedicación y alertan especialmente sobre el uso de antiinflamatorios como ibuprofeno o ácido acetilsalicílico, ya que aumentan el riesgo de sangrado.
“No existe un tratamiento antiviral específico para el dengue. El abordaje es sintomático y de soporte, con especial énfasis en la hidratación y el control clínico. En los cuadros más graves puede ser necesaria la internación y el monitoreo estrecho del paciente”, explicó la directora médica nacional de Ospedyc.