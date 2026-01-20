Dengue en Argentina: confirman un nuevo caso y alertan por la circulación de tres cepas

Un nuevo caso de dengue fue confirmado en Entre Ríos y elevó a 14 el total de contagios registrados en el país. Qué dice el informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN).

Hoy 09:24

Un nuevo caso de dengue se confirmó en la provincia de Entre Ríos, con antecedente de viaje a Brasil, el total de afectados por esta enfermedad asciende a 14, detectándose la circulación de las cepas DENV 1, DENV 2 y DENV 3 y el 67% manifestó antecedentes de viaje a Paraguay, México, Indonesia, Brasil, Sri Lanka, Pakistán y Cuba.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Así lo indicó un informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) al que accedió la Agencia Noticias Argentinas en referencia a esta enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti el cual se caracteriza por ser de color negro con franjas blancas en sus patas y abdomen.

Tras un período de incubación de entre 4 y 10 días, el dengue suele comenzar con fiebre alta de aparición repentina, dolor de cabeza intenso, dolores musculares y articulares, molestias detrás de los ojos, náuseas y malestar general.

En algunos casos, entre el tercer y el séptimo día, puede presentarse una fase crítica que coincide con la baja de la fiebre y aumenta el riesgo de complicaciones.

“Es fundamental reconocer los signos de alarma que requieren consulta médica inmediata, como dolor abdominal intenso y persistente, vómitos reiterados, sangrados, somnolencia excesiva o irritabilidad marcada”, advirtió la Dra. Valeria El Haj.

Ante la sospecha de dengue, los especialistas desaconsejan la automedicación y alertan especialmente sobre el uso de antiinflamatorios como ibuprofeno o ácido acetilsalicílico, ya que aumentan el riesgo de sangrado.

“No existe un tratamiento antiviral específico para el dengue. El abordaje es sintomático y de soporte, con especial énfasis en la hidratación y el control clínico. En los cuadros más graves puede ser necesaria la internación y el monitoreo estrecho del paciente”, explicó la directora médica nacional de Ospedyc.