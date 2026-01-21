Razzie 2026: “Blancanieves” y “War of the Worlds” lideran las nominaciones a lo peor del cine

La 46ª edición de los Golden Raspberry Awards dio a conocer a los candidatos a lo peor del cine del año. Las películas más señaladas suman seis nominaciones cada una y los ganadores se anunciarán el 14 de marzo.
La Golden Raspberry Awards Foundation anunció las nominaciones a los Premios Razzie 2026, que distinguen a las producciones y actuaciones consideradas las más deficientes del año. En esta edición, las películas “Snow White” (2025) y “War of the Worlds” (2025) encabezan la lista con seis nominaciones cada una.
En la categoría Peor Película también fueron nominadas “The Electric State”, “Hurry Up Tomorrow” y “Star Trek: Section 31”, completando el grupo de títulos más cuestionados por los votantes.
En el rubro interpretativo, Abel “The Weeknd” Tesfaye figura entre los candidatos a Peor Actor por su papel como una versión ficcionalizada de sí mismo en “Hurry Up Tomorrow”, filme que obtuvo un total de cinco nominaciones. En esa categoría compite con Dave Bautista (In the Lost Lands), Ice Cube (War of the Worlds), Scott Eastwood (Alarum) y Jared Leto (Tron: Ares).
Hurry Up Tomorrow
Las nominadas a Peor Actriz son Ariana DeBose (Love Hurts), Milla Jovovich (In the Lost Lands), Natalie Portman (Fountain of Youth), Rebel Wilson (Bride Hard) y Michelle Yeoh (Star Trek: Section 31).
Una de las categorías más comentadas es Peor Combinación en Pantalla, que incluye a los siete enanos de “Snow White”, James Corden y Rihanna (Smurfs), Ice Cube y su cámara de Zoom (War of the Worlds), Robert De Niro en doble papel (The Alto Knights) y The Weeknd junto a “su descomunal ego” (Hurry Up Tomorrow).
En Peor Dirección, los nominados son Rich Lee (War of the Worlds), Olatunde Osunsanmi (Star Trek: Section 31), los hermanos Russo (The Electric State), Trey Edward Shults (Hurry Up Tomorrow) y Marc Webb (Snow White).
La categoría Peor Guion incluye a The Electric State, Hurry Up Tomorrow, Snow White, Star Trek: Section 31 y War of the Worlds, con menciones críticas a sus adaptaciones y desarrollos narrativos.
Los ganadores de los Razzie 2026 se darán a conocer el 14 de marzo, en la tradicional antesala satírica a la temporada de premios de Hollywood.