Trump en Davos: “Venezuela va a ganar más dinero en los próximos seis meses que en los 20 años previos”

El presidente estadounidense afirmó que su país es el “motor económico” del planeta. Sus declaraciones se producen en medio de tensiones con aliados europeos y sus amenazas arancelarias.

Hoy 20:07

El presidente Donald Trump prometió el miércoles que Venezuela “va a ir fantásticamente bien” tras la caída de Nicolás Maduro, asegurando que el país sudamericano ganará más dinero en los próximos meses que en las dos décadas previas, durante un discurso ante líderes empresariales y jefes de Estado reunidos en el Foro Económico Mundial.

Trump dijo que los líderes que sucedieron al dictador Nicolás Maduro habían sido “muy inteligentes” al hacer un trato con Estados Unidos tras la reciente intervención estadounidense en Venezuela.

“A Venezuela le va a ir fantásticamente bien”, prometió Trump. “Va a ganar más dinero en los próximos seis meses que en los 20 años previos”.

“Apreciamos toda la cooperación que nos han estado dando. Una vez que terminó el ataque, dijeron: ‘hagamos un trato’. Más personas deberían hacer eso”, agregó, en referencia al nuevo gobierno venezolano encabezado por la “presidenta interina” Decly Rodriguez.

Trump afirmó que Estados Unidos estará “dividiendo” 50 millones de barriles de petróleo con Venezuela y llevando a las principales compañías petroleras al país. Como resultado, dijo, Venezuela “estará ganando más dinero del que ha ganado en mucho tiempo”.

“El liderazgo del país ha sido muy bueno... muy, muy inteligente”, añadió el mandatario estadounidense.

Groenlandia: “Negociaciones inmediatas”

En el tema que más tensión ha generado con los aliados europeos, Trump defendió la importancia estratégica de Groenlandia para la seguridad nacional estadounidense y pidió negociaciones “inmediatas” para hablar sobre el control estadounidense del territorio. Los funcionarios europeos han rechazado vehementemente sus propuestas.

Trump dijo que había considerado eliminar el tema de su discurso, pero reconoció que es “el asunto que a todos les importa”. Aseguró que Groenlandia es “un territorio vasto, casi completamente deshabitado y sin desarrollar, situado indefenso en una ubicación estratégica clave entre Estados Unidos, Rusia y China”. Dijo que su importancia solo ha crecido con la mayor prominencia de los metales de tierras raras.

“Esa no es la razón por la que lo necesitamos, lo necesitamos por seguridad nacional estratégica y seguridad internacional”, afirmó. Trump sostuvo que Groenlandia es parte de América del Norte y por lo tanto “nuestro territorio”, añadiendo que “es por lo tanto un interés de seguridad nacional fundamental” de Estados Unidos.

Trump dijo en sus comentarios que Estados Unidos “recordará” si Europa no acepta su impulso para tomar Groenlandia. “Queremos un pedazo de hielo para la protección mundial, y no lo darán. Nunca hemos pedido nada más, y podríamos haber mantenido ese pedazo de tierra, y no lo hicimos”, dijo.

Trump dijo que Europa tiene “una elección”. “Pueden decir que sí, y estaremos muy agradecidos, o pueden decir que no, y lo recordaremos. Un Estados Unidos fuerte y seguro significa una OTAN fuerte, y esa es una razón por la que estoy trabajando todos los días para asegurar que nuestro ejército sea muy poderoso”, afirmó.

Previamente, Trump criticó el menor gasto de seguridad de Dinamarca con la OTAN, argumentando que solo Estados Unidos podría proteger Groenlandia. También mencionó desarrollar y mejorar Groenlandia, aunque no detalló a qué se refería.

Trump dijo que no quería usar la fuerza para adquirir Groenlandia, pero que si lo hiciera, Estados Unidos sería “imparable”. “Nunca pedimos nada, y nunca obtuvimos nada, probablemente no obtendremos nada a menos que decida usar fuerza y poder excesivos, donde seríamos, francamente, imparables. Pero no lo haré”, dijo. La Casa Blanca no ha descartado previamente opciones militares para que Estados Unidos tome Groenlandia.

Sin embargo, insistió en que “nadie puede asegurar Groenlandia aparte de Estados Unidos”. Trump recordó que “Dinamarca cayó ante Alemania después de seis horas de combate” durante la Segunda Guerra Mundial, mientras que Estados Unidos se vio “obligado a enviar nuestras propias fuerzas para mantener el territorio de Groenlandia, a gran costo y gasto”, estableciendo bases militares en este “gran y hermoso pedazo de hielo”.

“Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial. Sin nosotros, estarían hablando alemán y japonés quizás”, declaró Trump. “Después de la guerra, devolvimos Groenlandia a Dinamarca. ¿Qué tan estúpidos fuimos al hacer eso? ¿Qué tan desagradecidos son ellos ahora?”, cuestionó.

Sin embargo, Estados Unidos nunca ha sido propietario del territorio autónomo. Ha sido parte del Reino de Dinamarca durante siglos, un hecho establecido bajo el derecho internacional y reconocido por Estados Unidos. Si bien Estados Unidos estableció bases militares en Groenlandia durante la Segunda Guerra Mundial a través de un acuerdo de seguridad en tiempos de guerra con Dinamarca, esto no confirió ninguna propiedad real. En 1946, el entonces presidente Harry Truman propuso secretamente comprar Groenlandia, pero finalmente fue rechazado por los daneses.

Canadá “vive gracias a Estados Unidos”

Trump también habló sobre su planeado sistema de defensa “Golden Dome” (Cúpula Dorada) y dijo que “por su propia naturaleza”, el sistema también defenderá a Canadá.

“Canadá obtiene muchas cosas gratis de nosotros”, dijo Trump. “Por cierto, deberían estar agradecidos también, pero no lo están. Vi a su primer ministro ayer. No estaba tan agradecido. Deberían estar agradecidos con nosotros, Canadá. Canadá vive gracias a Estados Unidos. Mark, recuerda eso la próxima vez que hagas tus declaraciones”, dijo en referencia al discurso de ayer del primer ministro canadiense Mark Carney.

Trump ha dicho repetidamente anteriormente que Canadá debería convertirse en parte de Estados Unidos.

Ucrania: “Heredé un desastre”

Al cambiar el tema a Ucrania, Trump dijo que “heredó un desastre” en Ucrania y reiteró su posición de larga data de que es una guerra que nunca debería haber comenzado y no habría comenzado si él hubiera sido presidente.

“Conozco muy bien a Putin, él y yo discutíamos sobre Ucrania. Era la niña de sus ojos, pero no iba a hacer nada”, dijo Trump. “Le dije: ‘Adúlame. No lo vas a hacer’. Nunca lo habría hecho. Fue terrible lo que pasó. Pude verlo suceder también. Después de que me fui, pude verlo suceder”.

Trump repitió además su falsa afirmación de que las elecciones presidenciales de 2020 fueron “amañadas”. “Es una guerra que nunca debería haber comenzado, y no habría comenzado si las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020 no hubieran sido amañadas. Fue una elección amañada. Todos ahora lo saben. Lo descubrieron, la gente pronto será procesada por lo que hicieron”, dijo, sin elaborar más.

Críticas a Europa y energía verde

Trump dijo que quiere compartir su receta del éxito estadounidense para que otros la sigan, mientras afirmó que “ciertos lugares en Europa no son ni siquiera reconocibles”.

“Podemos discutirlo, pero no hay discusión. Los amigos vuelven de diferentes lugares —no quiero insultar a nadie— y dicen: ‘No lo reconozco’. Y eso no es de manera positiva, es de manera muy negativa”, dijo Trump. “Amo Europa y quiero ver que a Europa le vaya bien, pero no se está dirigiendo en la dirección correcta”.

El presidente estadounidense denunció el cambio mundial de fuentes de energía basadas en carbono hacia la energía eólica y solar, llamando al movimiento el “nuevo engaño verde, quizás el mayor fraude de la historia”.

“Molinos de viento por todas partes, destruyen su tierra”, dijo al público del Foro Económico Mundial. “Cada vez que eso da la vuelta, pierdes 1.000 dólares”, dijo Trump, imitando una hélice de molino de viento moviendo su dedo en un movimiento circular. “Se supone que debes ganar dinero con la energía, no perder dinero. Aquí en Europa, vemos el destino que la ‘izquierda radical’ intentó imponer a Estados Unidos. Alemania ahora genera 22 por ciento menos electricidad de la que generaba en 2017”.

Trump afirmó que los precios de la electricidad son 60 por ciento más altos en Europa. El Reino Unido “está sentado sobre el Mar del Norte —una de las mayores reservas [energéticas] en cualquier parte del mundo— pero no lo usan”, lamentó el líder estadounidense.

Trump atacó lo que llamó “migración masiva sin control” y dijo que Estados Unidos “cuida mucho” a la gente de Europa, mencionando su herencia escocesa y alemana dentro de su familia, y afirmó que “creemos profundamente en los lazos que compartimos con Europa como civilización”.

“Pero, PERO”, enfatizó, “es por eso que cuestiones como energía, comercio, inmigración y crecimiento económico deben ser preocupaciones centrales para cualquiera que quiera ver un occidente fuerte y unido, porque Europa y esos países tienen que hacer lo suyo. Tienen que salir de la cultura que han creado durante los últimos diez años. Es horrible lo que se están haciendo a sí mismos. Se están destruyendo a sí mismos. Queremos aliados fuertes, no seriamente debilitados”.

Economía estadounidense

El presidente estadounidense aseguró que Estados Unidos experimentará un “crecimiento como ningún país ha visto antes”, y enfatizó que “cuando Estados Unidos prospera, el mundo entero prospera”.

Trump declaró que “la inflación ha sido derrotada” bajo su administración. La inflación se ubicó por última vez en 2,7% anual, por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal. Trump también destacó que la inflación subyacente es de apenas 1,6%, mientras que el crecimiento del cuarto trimestre de 2024 se prevé en 5,4%.

Dijo que anunciará un nuevo presidente de la Reserva Federal en “un futuro no muy distante”, pero agregó que cree que sus nominados “cambian” una vez que comienzan a trabajar. “Anunciaré un nuevo presidente de la Fed en un futuro no muy distante. Creo que hará un muy buen trabajo”, dijo Trump. “Todos los que entrevisté son geniales. Todos podrían hacer, creo, un trabajo fantástico. El problema es que cambian una vez que obtienen el trabajo”. Eso fue un aparente crítica al actual presidente Jerome Powell, a quien Trump nominó en su primer mandato pero con quien ha chocado por la renuencia de Powell a bajar las tasas de interés. Powell está actualmente bajo investigación por el Departamento de Justicia por los costos de renovación de los edificios de oficinas de la Reserva Federal.

Trump declaró que está bajando impuestos y elevando aranceles a naciones extranjeras para pagar por “el daño” que, según él, han causado. Citando las nuevas reglas de “gastos 100% deducibles” implementadas para apoyar la inversión empresarial, Trump declaró que “un milagro está ocurriendo” en la economía estadounidense.

Trump dijo en su discurso que Estados Unidos “no se convertirá en una nación de inquilinos” mientras hablaba sobre los fondos que compran casas.

“Compran 500 casas, compran cientos de miles. Compran 500 casas. Pueden tomar depreciación”, dijo. “Una persona suda y trabaja y compra una casa. Pueden, pero las casas están construidas para las personas, no para las corporaciones y Estados Unidos no se convertirá en una nación de inquilinos”.

“No vamos a hacer eso”, dijo Trump. “Por eso he firmado una orden ejecutiva prohibiendo a los grandes inversores institucionales comprar casas unifamiliares. Simplemente no es justo para el público. No pueden comprar una casa”.

Trump dijo que está pidiendo al Congreso que apruebe una prohibición permanente en ley.

Al hablar sobre el crimen, Trump promocionó sus esfuerzos para reducirlo en Washington D.C., y sugirió que la administración tomará medidas para combatir el crimen en California. “Vamos a ayudar a la gente en California. Queremos no tener crimen. Sé que Gavin estuvo aquí”, dijo Trump, refiriéndose al gobernador demócrata Gavin Newsom. “Solía llevarme tan bien con Gavin cuando era presidente, Gavin es un buen tipo, y lo haremos si lo necesitara. Lo haría sin pensarlo”. Trump añadió: “Si yo fuera un gobernador demócrata, o lo que sea, llamaría a Trump, diría: ‘Vengan, hágannos quedar bien’, porque estamos reduciendo el crimen a nada, y estamos sacando a la gente —criminales de carrera que solo van a hacer cosas malas— y los estamos devolviendo a sus países”.

La llegada de Trump a Davos se produjo en medio de tensiones con aliados europeos por sus amenazas de imponer aranceles a Dinamarca y otros siete aliados a menos que negocien la transferencia de Groenlandia. Trump dijo que los aranceles comenzarían en 10% el próximo mes y subirían a 25% en junio.

Reacciones de líderes europeos

Antes del discurso de Trump, el primer ministro británico Keir Starmer dejó en claro que no cederá ante las amenazas. “Gran Bretaña no cederá en nuestros principios y valores sobre el futuro de Groenlandia bajo amenazas de aranceles, y esa es mi posición clara”, dijo Starmer durante su cuestionario semanal en la Cámara de los Comunes.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, sin mencionar directamente a Trump en su discurso ante el foro, instó a los líderes a rechazar la aceptación de “la ley del más fuerte”. “Está claro que estamos alcanzando un tiempo de inestabilidad, de desequilibrios, tanto desde el punto de vista de la seguridad y la defensa, como desde el punto de vista económico”, dijo Macron.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que si Trump avanza con los aranceles, la respuesta del bloque “será inquebrantable, unida y proporcional”. “La Unión Europea y Estados Unidos acordaron un acuerdo comercial el pasado julio”, dijo von der Leyen en Davos. “Y en política como en los negocios, un acuerdo es un acuerdo. Y cuando los amigos se dan la mano, debe significar algo”.

La llegada de Trump a Suiza se retrasó después de que un problema eléctrico menor a bordo del Air Force One obligara a regresar a Washington para cambiar de avión, aunque no se esperaba que esto retrasara su discurso programado.

Multimillonarios y líderes empresariales estuvieron entre quienes buscaban asientos dentro del Congress Hall del foro para escuchar a Trump, incluidos Michael Dell, fundador de Dell Technologies, y Marc Benioff, director ejecutivo de Salesforce y miembro de la junta del Foro Económico Mundial.