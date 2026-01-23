El Congreso de Estados Unidos bloqueó un proyecto para limitar el poder militar de Donald Trump en Venezuela

La votación, que terminó en empate, no logró alcanzar la mayoría necesaria para su aprobación. Qué dijeron los republicanos.

Hoy 08:57

La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó este jueves, por un ajustado empate de 215 a 215, una resolución impulsada por los demócratas que buscaba limitar el uso de la fuerza militar del presidente Donald Trump en Venezuela sin una autorización explícita del Congreso.

La iniciativa ordenaba además el retiro de cualquier tropa estadounidense desplegada en el país sudamericano y prohibía el envío de nuevas fuerzas sin aval legislativo. A favor votaron 213 demócratas y dos republicanos: Don Bacon, de Nebraska, y Thomas Massie, de Kentucky, quien presentó el proyecto junto al demócrata Jim McGovern.

“Esto es una locura. Sin supervisión ni votaciones, solo obediencia ciega al poder ejecutivo”, denunció McGovern durante el debate. Desde el bloque republicano, en cambio, calificaron la medida como innecesaria y sostuvieron que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela.

El resultado fue considerado una victoria política para Trump y para la bancada republicana, encabezada por el presidente de la Cámara, Mike Johnson. La votación se mantuvo abierta durante más de 20 minutos hasta que el republicano Wesley Hunt, de Texas, llegó al recinto y rompió el empate.

La Casa Blanca había asegurado días atrás que no hay tropas estadounidenses en Venezuela y que cualquier operación militar de gran escala requeriría la aprobación del Congreso. Sin embargo, los demócratas insistieron en la necesidad de la resolución tras la reciente operación en Caracas que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, actualmente detenidos en Nueva York por cargos vinculados al narcotráfico.