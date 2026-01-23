"Estamos en contra del racismo, pero lo de Agostina fue un acto de defensa a gestos impúdicos del camarero"

Tras conocerse un video donde un hombre se toma los genitales, el caso de la santiagueña Agostina Páez adoptó nuevas aristas. Su tía señaló en declaraciones a la televisión nacional que estas pruebas serán presentadas ante la justicia de Brasil.

Hoy 10:12

El caso de la santiagueña Agostina Páez, denunciada en Brasil tras un incidente ocurrido a la salida de un bar donde realizó gestos racistas, cobró otra dimensión luego de la difusión de un video en el que se observa a un camarero realizando gestos obscenos. Las imágenes, según indicó la familia, forman parte del material probatorio que será presentado ante la Justicia brasileña.

En declaraciones a la Telefé Noticias, Patricia Martínez, tía de Páez sostuvo que el nuevo material permitió llevar algo de alivio al entorno familiar y reforzar la estrategia legal de la defensa. “Estamos un poco más aliviados como familia. Tener estas pruebas, que serán presentadas en su momento, va a dar una solución pronta para que Agostina pueda regresar a la Argentina”, afirmó.

Según la legislación brasilera, el comportamiento del mozo podría encuadrarse dentro del delito de “importunio sexual”, figura legal vigente en Brasil desde 2018. Esta tipificación contempla actos libidinosos sin consentimiento, realizados con fines sexuales, y prevé penas de uno a cinco años de prisión. La normativa fue sancionada a partir de reiteradas situaciones de acoso ocurridas en espacios públicos, especialmente durante los carnavales en el vecino país.

Según relató Martínez, el episodio incluyó gestos impúdicos dirigidos hacia Agostina y otras mujeres que se encontraban en el lugar. “Fueron agredidas, les hicieron gestos impúdicos y en el video se ve cómo se están riendo después”, detalló.

Finalmente, remarcó que la familia rechaza cualquier manifestación discriminatoria, pero insistió en que la reacción de Páez debe entenderse en ese contexto. “Estamos en contra de cualquier cuestión racista, pero lo de Agostina fue un acto de defensa”, concluyó.