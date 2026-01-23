Tras su paso por Davos, Milei regresó a la Argentina y cumple agenda en Olivos

La delegación presidencial aterrizó poco antes de las 6.30, luego de su participación en el Foro Económico Mundial y de la constitución del Consejo de Paz.

Hoy 11:05

El presidente Javier Milei regresó este viernes al país luego de su viaje de algunos días por Suiza, donde disertó en el Foro Económico de Davos y participó de la firma del acta constitutiva del Consejo de Paz creado por su par de Estados Unidos, Donald Trump.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la delegación presidencial aterrizó esta mañana a las 6.26 luego de una escala técnica en la Isla Gran Canaria, tras la salida de Zurich.

Desde Presidencia revelaron que el mandatario se encuentra en la quinta de Olivos, donde tiene previsto permanecer para protagonizar una serie de audiencias privadas.

Al respecto, el ministro de Economía, Luis Caputo, uno de los funcionarios que formó parte de la delegación presidencial junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al canciller Pablo Quirno; y a Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación), reveló que ya está en funciones en el Palacio de Hacienda.

Lo cierto es que en su paso por Davos, el libertario no solo expuso en el Foro Económico sino que aprovechó la visita para expresar su sintonía ideológica y política con el gobierno de Estados Unidos.

Escoltó al presidente republicano en la firma del acta que formalizó el organismo que brega por la paz mundial e incluso intercambió algunas palabras con el secretario de Estado, Marco Rubio. Además, destacó la intervención de la administración republicana en Venezuela.

Tras su retorno, Javier Milei deberá retomar la agenda local en la que figura una visita a Mar del Plata prevista para el martes 27 de enero, donde dará el presente en La Derecha Fest y recorrerá el centro de la ciudad costera.

En paralelo, la mesa política tiene previsto reunirse el lunes para aceitar los mecanismos para la obtención de votos que le permitan aprobar la Reforma Laboral y los proyectos enviados para ser tratados durante las sesiones extraordinarias.