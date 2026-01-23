Colapinto, ilusionado con el nuevo modelo de Alpine: “Los autos lindos siempre van rápido”

Ante la creciente expectativa por el inicio de la temporada 2026, la escudería presentó oficialmente su nuevo monoplaza A526.

Franco Colapinto fue uno de los grandes protagonistas en la presentación del Alpine A526, el monoplaza con el que la escudería francesa competirá en la temporada 2026 de Fórmula 1. El evento se realizó a bordo de un crucero en el mar de Barcelona, con la presencia de Pierre Gasly y Flavio Briatore, y marcó el inicio oficial de un año clave para el equipo.

“Ante todo, estoy extremadamente entusiasmado”, expresó el piloto argentino de 22 años, quien destacó la importancia de haber tenido, por primera vez, una pretemporada completa. “Pude prepararme de la mejor manera para una temporada entera, desde los primeros ensayos y la primera carrera”, remarcó el pilarense ante directivos, integrantes del equipo e invitados especiales.

Colapinto también hizo foco en el compromiso personal con el proyecto Alpine. “Es muy importante para mí porque me siento realmente involucrado y eso me permite trabajar duro desde el inicio con todo el equipo”, afirmó, dejando en claro su objetivo de alcanzar el máximo potencial en su segundo año dentro de la estructura francesa.

En esa línea, el argentino apuntó a la evolución progresiva a lo largo del campeonato. “Intentaré aprender lo máximo posible en las primeras carreras y seguir mejorando. Siento que todo el equipo está extremadamente motivado y espero que eso nos permita ser competitivos”, sostuvo.

La temporada 2026 estará marcada por un reglamento completamente nuevo, considerado la mayor transformación técnica de la Fórmula 1 en los últimos años. En ese contexto, Alpine afronta un cambio clave: la incorporación de un motor Mercedes, tras varias temporadas utilizando unidades Renault. “Es muy diferente a todo lo que conocí. Hay nuevas sutilezas y desafíos inéditos para extraer el máximo, y eso lo encuentro apasionante”, explicó Colapinto.

Durante la presentación, Flavio Briatore fue contundente y aseguró que el equipo “no tiene excusas” para no mejorar su rendimiento y escalar posiciones respecto a la difícil temporada 2025.

Las palabras de Franco Colapinto

Luego de revelar el monoplaza, el argentino no escatimó elogios para el A526. “El auto se ve increíble, la consistencia de los colores y el brillo. Creo que los autos lindos siempre van rápido, así que esperamos un auto rápido este año”, comentó con una sonrisa.

El lanzamiento marcó el inicio formal del proyecto Alpine 2026, a días de los ensayos de pretemporada que se desarrollarán en Barcelona. “Gracias a los sponsors, a Alpine por la confianza y a todos los que ayudaron a poner el auto en marcha. Entender el auto es muy importante”, concluyó Colapinto, con la ilusión intacta de sumar sus primeros puntos con el equipo.