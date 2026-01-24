Ingresar
Un trabajador sufrió un accidente laboral en una obra en construcción

Susto en el microcentro santiagueño. Ocurrió este sábado al mediodía. El joven, de 22 años, fue hospitalizado de inmediato.

Hoy 14:15
Obrero caído

Un joven de 22 años sufrió un accidente laboral este sábado al mediodía en una obra en construcción ubicada sobre calle Independencia, esquina Avellaneda. 

El hecho ocurrió alrededor de las 12 y motivó la intervención de personal policial y sanitario.

Según se informó desde la División Seguridad y Asistencia Comunitaria, efectivos que se encontraban de recorrido fueron alertados por la sala central de comunicaciones sobre un incidente en el lugar. 

Al arribar, el personal policial se entrevistó con el encargado de la obra, Luis Barraza, de 48 años, quien explicó que momentos antes un trabajador, de nombre Facundo Sebastián, habría resultado lesionado luego de que una escalera le cayera sobre la espalda.

Ante la situación, se solicitó la presencia del servicio de emergencias médicas. Al lugar arribó una unidad del SEASE, que asistió al joven y procedió a su traslado al hospital Regional para una mejor evaluación.

