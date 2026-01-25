Falleció Matilde Noble Mitre de Saguier, miembro de una distinguida familia de periodistas

Tenía 87 años. Su deceso se produjo el sábado en su casa de Buenos Aires. Era tataranieta de Bartolomé Mitre, expresidente y fundador de La Nación, y sobrina de Roberto Noble, el creador de Clarín.

Hoy 05:21

Matilde Noble Mitre de Saguier, madre, bisnieta y sobrina de los destacados periodistas que fundaron, impulsaron y renovaron los principales diarios argentinos, falleció este sábado a los 87 años en su casa de la ciudad de Buenos Aires.

Sus restos serán velados en el cementerio Jardín de Paz el lunes y serán despedidos con una misa exequial en la capilla de ese predio, a las 11, informaron sus allegados.

Nacida en marzo de 1939 en la Capital Federal, Matilde Noble Mitre tuvo seis hijos, 18 nietos y una amplia vocación solidaria como acompañante espiritual, una actividad que ejerció con pasión, incluso desde el grupo de oración de la iglesia Santa Catalina, ubicada en Viamonte y San Martín, en el barrio porteño de San Nicolás.

Era hija del diputado nacional Julio Argentino Noble, hermano de Roberto Noble, el fundador de Clarín. Su madre fue María Helena Mitre, nieta de Bartolomé Mitre y Vedia, dos veces director del diario La Nación.

Matilde nació poco después de la muerte de su hermano mayor, Julio Luis, quien falleció de niño, poco después de cumplir un año.

A los 20 años y tras completar el colegio secundario en el tradicional Mallinckrodt, fundado por la congregación de las Hermanas de la Caridad Cristiana, Matilde Noble Mitre casó con el abogado Julio César Saguier, de fuerte militancia radical.

El diario La Nación señaló en su edición del sábado que Matilde Noble Mitre era hasta hoy "la principal accionista de la sociedad editora" de ese periódico fundado en 1870.

Matilde Noble Mitre también era madre del actual director del grupo La Nación, Julio César Saguier, y fue testigo de gran parte de la historia del último siglo en la Argentina.

Su marido, también llamado Julio César Saguier, fue intendente de la entonces Capital Federal con la llegada de la democracia, de la mano del presidente Raúl Alfonsín, en épocas en que los porteños no elegían aún a su jefe de Gobierno, en una mandato que se extendió durante casi cuatro años, hasta que falleció en enero de 1987.

La empresaria y heredera de un legado periodístico, político y cultural inigualable también solía tener sus espacios para la familia y el relax en el campo que lleva el nombre de su onomástico, Santa Matilde.