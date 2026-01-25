VIDEO | Para verlo una y otra vez: el impresionante gol olímpico de Nicolás, el hijo de Guillermo Barros Schelotto

El joven jugador de Gimnasia y Esgrima de La Plata abrió el marcador ante Racing con una verdadera “joyita”.

Hoy 05:57

Gimnasia y Esgrima La Plata debutó con una victoria clave en el Torneo Apertura, al vencer 2-1 a Racing en la primera fecha. El gran protagonista de la tarde fue Nicolás Barros Schelotto, autor de un gol olímpico que abrió el marcador y marcó uno de los tantos destacados del arranque del certamen.

A los 9 minutos del primer tiempo, el mediocampista de 19 años ejecutó un tiro de esquina perfecto desde la izquierda. Facundo Cambeses dio un paso hacia adelante y la pelota terminó pasando por encima del arquero para meterse directo en el arco de la Academia, desatando el festejo de el Lobo.

El tanto no solo significó la ventaja temprana para Gimnasia, sino también el primer gol oficial de Barros Schelotto en ese estadio, un detalle que el propio jugador valoró tras el encuentro.

“Siempre busco el centro cerrado. Hoy salió. Pero contento por hacer mi primer gol en este estadio”, expresó el hijo de Guillermo, visiblemente emocionado por su aporte en el debut.