Alerta sanitaria en Catamarca por la confirmación de casos de influenza H3N2

El Ministerio de Salud de Catamarca confirmó dos casos positivos de Influenza A (H3N2) en la provincia, tras recibir los resultados del Instituto Malbrán. Los mismos corresponden a dos de las tres muestras enviadas hace aproximadamente una semana como casos sospechosos, de las cuales la restante resultó negativa. Los pacientes, personas de entre 20 y 30 años con antecedentes de viaje al exterior, presentan una buena evolución clínica y se encuentran bajo seguimiento ambulatorio mientras las autoridades sanitarias refuerzan la vigilancia en toda la región.
Por otra parte, se informa que se continúa trabajando en la estrategia de vigilancia de virus respiratorios, con especial énfasis en la vigilancia de la Enfermedad Tipo Influenza (ETI), a partir de la alerta emitida a fines del año 2025 por la circulación del virus Influenza A (H3N2), subclado K. Si bien no se trata de un virus nuevo, su rápida capacidad de transmisión y su aparición fuera de la temporada habitual refuerzan la necesidad de extremar las acciones de vigilancia epidemiológica, diagnóstico oportuno y medidas de prevención, especialmente en los grupos de mayor riesgo.
Ante esta situación epidemiológica, el Ministerio de Salud recuerda a la población la importancia de reforzar las medidas de prevención para reducir el riesgo de contagio y evitar complicaciones. Se recomienda mantener completos los esquemas de vacunación contra Influenza (gripe), especialmente en niños y niñas menores de 2 años, personas mayores de 65 años y personas con factores de riesgo.
Asimismo, es fundamental asegurar una adecuada ventilación de los ambientes, evitar cambios bruscos de temperatura, realizar higiene frecuente de manos con agua y jabón o alcohol en gel, y cubrir la boca y la nariz al toser o estornudar con el pliegue del codo. Se debe descartar los pañuelos de papel inmediatamente después de su uso y evitar compartir artículos personales como vasos, cubiertos, utensilios o mates.
Se recomienda además limpiar y desinfectar con frecuencia las superficies de contacto habitual y evitar, en la medida de lo posible, la permanencia en espacios cerrados con aglomeración de personas, especialmente en el caso de personas pertenecientes a grupos de riesgo.
Las personas que presenten síntomas compatibles con enfermedad respiratoria deberán priorizar el cuidado personal y comunitario, reduciendo el contacto innecesario con otras personas, especialmente con personas vulnerables (inmunocomprometidas y/o con factores de riesgo para enfermedad grave) durante los primeros días desde el inicio de los síntomas.
Se recomienda reforzar las medidas de prevención, tales como el uso de barbijo, la ventilación de los ambientes y el lavado frecuente de manos, hasta la resolución de los síntomas.