“Ya basta de las órdenes de Washington”: Delcy Rodríguez arremetió contra Trump

La queja alude a las presiones de Washington para liberar presos políticos. "Que sea la política venezolana la que resuelva nuestros conflictos internos. Ya basta de potencias extranjeras", aseguró.

Hoy 09:33

La presidenta encargada de Venezuela protestó el domingo por las directivas de Washington hacia el país sudamericano tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Ya basta de las órdenes de Washington" en Venezuela, dijo el domingo la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien tomó las riendas del país tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos.

Antes vicepresidenta de Maduro, Rodríguez asumió el poder de forma temporal después de la caída del mandatario chavista en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Su gestión avanza bajo presión del presidente Donald Trump, con quien suscribió acuerdos energéticos y accedió a la liberación de detenidos por razones políticas. Más de 100 presos políticos fueron excarcelados el domingo, según la oenegé Foro Penal, en medio de un proceso que avanza a cuentagotas.

"Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela. Que sea la política venezolana quien resuelva nuestra divergencia y nuestros conflictos internos. Ya basta de potencias extranjeras", dijo Rodríguez en un mensaje a trabajadores petroleros en el estado Anzoátegui (oriente).

"Le ha costado muy caro a esta república tener que encarar las consecuencias del fascismo, del extremismo en nuestro país", exclamó.

Rodríguez había dicho no tener "miedo" a enfrentar diplomáticamente a Estados Unidos. "Si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington lo haré de pie, caminando, no arrastrada", señaló el 15 de enero.

Por su parte, Trump la ha calificado como "formidable" y había asegurado que con ella "todo anda muy bien". Según la Casa Blanca, la invitó a Washington para una visita, aún sin fecha determinada.

Con las relaciones rotas desde 2019, Washington y Caracas avanzan además hacia la reanudación "gradual" de sus lazos. El jueves, Estados Unidos designó a una nueva jefa de su misión diplomática para Venezuela, donde estudia reabrir su embajada.

Estados Unidos ha dicho estar a cargo de la Venezuela pos-Maduro y controlar las ventas de crudo del país.

Más de 100 excarcelados

El gobierno de Rodríguez prometió además un "número importante" de liberaciones. La oposición y oenegés defensoras de derechos humanos denuncian, no obstante, lentitud en el proceso.

Familiares aguardan a las afueras de los penales y pasan la noche a la intemperie con la esperanza de ver a sus seres queridos salir de los calabozos.

"En el Foro Penal hemos verificado 104 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela el día de hoy. Seguimos verificando otras excarcelaciones", escribió el domingo por la noche el director de Foro Penal, Alfredo Romero, en la red social X.

Más temprano, Romero había informado de "al menos 80" presos políticos excarcelados el domingo.

El gobierno venezolano contabiliza 626 excarcelaciones desde diciembre, cifra que la presidenta Rodríguez pedirá verificar al alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk.

El total oficial contrasta con reportes de oenegés. Foro Penal reporta 375 desde el mismo mes, poco más de la mitad al contar las excarcelaciones de este domingo.

Esa oenegé y otras organizaciones defensoras de derechos humanos estiman que cientos de opositores todavía están tras las rejas en Venezuela.

"Paz"

La nueva tanda de excarcelaciones en Venezuela se produce después de que Rodríguez llamara el sábado a "alcanzar acuerdos" con la oposición para lograr la "paz".

"No puede haber diferencias ni políticas ni partidistas cuando se trata de la paz de Venezuela", dijo la mandataria interina desde el estado La Guaira. "Desde las diferencias tenemos que encontrarnos y alcanzar acuerdos", agregó.

Venezuela ha vivido años de un férreo control estatal.

Las protestas espontáneas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024 terminaron en represión y el arresto de más de 2.000 personas en 48 horas.

Además, rige un estado de conmoción que castiga con prisión a quien apoye el ataque estadounidense.

Las autoridades venezolanas excarcelaron el jueves al yerno de Edmundo González Urrutia, rival de Maduro en las cuestionadas elecciones de 2024.

Rafael Tudares estuvo preso más de un año por cargos de terrorismo, un fallo que González Urrutia denunció como una "represalia".

El excandidato presidencial Enrique Márquez también salió de la cárcel, igual que la experta en temas militares y activista de derechos humanos Rocío San Miguel, y el activista Roland Carreño, periodista de profesión.

Entre los opositores que aún siguen detenidos destaca Juan Pablo Guanipa, aliado de la líder opositora María Corina Machado y vinculado a una supuesta conspiración contra las elecciones de gobernadores y diputados al Parlamento en 2025.

También permanecen recluidos el activista Javier Tarazona, encarcelado desde 2021 por "terrorismo", "traición" e "incitación al odio", así como Freddy Superlano, detenido en julio de 2024, en medio de las protestas contra la reelección de Maduro.