“Todo es inaceptable”: Obama y Clinton repudiaron las actuaciones de la policía en Minnesota

Los expresidentes demócratas rechazaron las redadas migratorias impulsadas por el gobierno de Donald Trump que terminaron con, hasta el momento, dos muertes.

Hoy 12:17

Los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton se expresaron luego de la muerte de un hombre a manos de los agentes federales en Minneapolis durante las protestas contra las redadas migratorias aprobadas por Donald Trump.

Obama y sus mujer, Michelle, emitieron un contundente comunicado este domingo en respuesta a la muerte del enfermero Alex Pretti en el que afirmaron que los agentes federales parecen estar utilizando tácticas “diseñadas para intimidar, acosar, provocar y poner en peligro” a los residentes de Minnesota.

“Debería ser un llamado de atención para todos los estadounidenses, independientemente de su partido, ante el creciente ataque a nuestros valores fundamentales como nación”, escribieron.

“Los estadounidenses esperan que cumplan con sus obligaciones de manera legal y responsable, y que trabajen con los funcionarios estatales y locales, en lugar de contra ellos, para garantizar la seguridad pública”, aseguraron y precisaron: “Eso no es lo que estamos viendo en Minnesota. De hecho, estamos viendo lo contrario”.

En su comunicado conjunto, el matrimonio consideró que, durante semanas, personas de todo el país estuvieron “injustamente indignadas por el espectáculo de reclutas enmascarados de ICE y otros agentes federales“.

“El Presidente y los funcionarios actuales de la administración parecen ansiosos por escalar la situación, mientras ofrecen explicaciones públicas sobre los tiroteos de Pretti y Renee Good que no están basadas en ninguna investigación seria y que parecen estar directamente contradichas por videos", apuntaron, contra la administración republicana.

Clinton, también contra Trump

Clinton, por su parte, lamentó que muchas personas, “incluidos niños”, hayan sido detenidas en sus hogares y lugares de trabajo. “Manifestantes pacíficos y ciudadanos que ejercían su derecho constitucional a observar y documentar la actuación de las fuerzas del orden fueron detenidos, golpeados, atacados con gases lacrimógenos y, lo que es más grave, en los casos de Renee Good y Alex Pretti, asesinados a tiros", denunció.

“Todo esto es inaceptable. Se nos dijo que no creamos lo que vimos con nuestros propios ojos, pero los hechos son claros”, siguió en el mismo posteo que compartió en su cuenta de X.

Y añadió: “Si renunciamos a nuestras libertades después de 250 años, es posible que nunca las recuperemos”. Al igual que Obama, Clinton apuntó hacia la administración de Trump por “incitar a no creer” a los videos que muestran a Pretti sin un arma en las manos antes de su muerte y tratando de defenderse del ataque de los miembros del ICE y por “promover tácticas agresivas y antagónicas” como la no investigación de los sucesos que llevaron a la muerte del hombre de 37 años.

“A lo largo de nuestra vida, sólo nos enfrentamos a unos pocos momentos en los que las decisiones que tomamos y las acciones que llevamos a cabo darán forma a nuestra historia durante los años venideros. Este es uno de ellos”, consideró el expresidente y cerró: “Es hora de exigir responsabilidades a nuestro Gobierno y proteger los derechos fundamentales que nos definen como país”.

La ciudad de Minneapolis está sumida en un estado de conmoción desde hace varios días luego de que un hombre fuera baleado y muriera tras un incidente con agentes federales, un caso que eleva la presión sobre la administración de Trump.

El hecho enardeció a miles de manifestantes en la ciudad del estado de Minnesota, que ya estaba estremecida por la muerte de Renee Nicole Good a manos de un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el 7 de enero pasado.

El hombre abatido fue identificado como un hombre blanco sin antecedentes penales graves y con antecedentes que incluían algunas multas de estacionamiento. Residente del sur de esa ciudad, el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara afirmó que Pretti era “propietario legal de armas” con permiso. Los registros muestran además que estudió en la Universidad de Minnesota y obtuvo una licencia para trabajar como enfermero en 2021, válida hasta su renovación en marzo de este año. Trabajaba en la Unidad de cuidados intensivos del Departamento de Asuntos de Veteranos.

La vocera del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo que el fallecido tenía un arma de fuego con dos cargadores y que la situación estaba “evolucionando”. Esa cartera distribuyó una foto de una pistola que, según esa instancia, portaba la víctima.