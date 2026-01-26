Huracán e Independiente Rivadavia chocan en Parque Patricios con el objetivo de sumar de a tres

El Globo y la Lepra mendocina se enfrentan por la segunda fecha del Torneo Apertura.

Huracán e Independiente Rivadavia se enfrentarán este martes desde las 20:00 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. El Globo buscará su primera victoria del campeonato en casa, mientras que la Lepra mendocina intentará ratificar su buen arranque tras un debut cargado de polémica.

El equipo de Diego Martínez igualó 1-1 ante Banfield en la jornada inaugural, en un encuentro que contó con público visitante. Huracán estuvo cerca de irse con las manos vacías, pero el gol de Jordy Caicedo a los 39 minutos del segundo tiempo le permitió rescatar un punto valioso y llegar con confianza a su estreno como local en el certamen.

Por el lado de Independiente Rivadavia, el debut fue con triunfo 2-1 frente a Atlético Tucumán, aunque no exento de controversia. El tanto decisivo de Alejo Osella fue revisado durante varios minutos por el VAR, ante la duda de si la pelota había ingresado completamente. Finalmente, la terna arbitral convalidó el gol y el conjunto mendocino se quedó con los tres puntos.

El cruce en Parque Patricios aparece como una buena medida para ambos: Huracán quiere hacerse fuerte en casa y sumar de a tres, mientras que la Lepra buscará mantener el envión anímico y consolidarse en este inicio de torneo.

Hora: 20:00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Juan Pafundi

VAR: Felipe Viola

Estadio: Tomás Adolfo Ducó