Córdoba: cuatro arrestados por el crimen de un joven de 24 años que fue atacado a golpes

El caso fue caratulado como homicidio y los implicados quedaron imputados.

Hoy 19:23

Cuatro personas fueron detenidas por el crimen de un joven de 24 años en la localidad cordobesa de General Levalle.

Maximiliano Galván, oriundo de Santa Rosa de Calamuchita, sufrió un ataque a golpes y fue trasladado de emergencia al hospital de esa zona, pero luego lo derivaron al centro asistencial San Antonio de Padua de Río Cuarto.

El damnificado falleció este lunes como consecuencia de las graves heridas tras permanecer internado durante diez días en estado crítico.

Tras la confirmación del deceso, la Fiscalía de Instrucción de Laboulaye ordenó el arresto de cuatro implicados en el caso caratulado como homicidio y quedaron imputados.

Por su parte, el fiscal continúa con el relevamiento de testimonios y la recolección de pruebas que permitan esclarecer el hecho acontecido en el departamento Presidente Roque Sáenz Peña, ubicado al sur de la provincia de Córdoba.