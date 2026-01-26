Ingresar
Investigan la muerte de un hombre que fue arrollado por un tren en Salta

El maquinista fue demorado de manera preventiva mientras avanza la investigación.

Hoy 19:28

Un hombre murió tras ser arrollado por un tren en la ciudad salteña de Rosario de la Frontera y el maquinista fue demorado.

El hecho ocurrió en la urbanización Solares del Benicio, ubicada a 185 kilómetros de la capital provincial, donde el fiscal penal Nicolás Rodríguez López ordenó la realización de los peritajes a fin de esclarecer las circunstancias.

Hasta el momento no logró determinarse la identidad de la víctima que fue embestida por una formación del Belgrano Cargas, que se dirige hacia el puerto de Rosario.

Junto a la fiscal auxiliar Silvia Vera, el funcionario judicial ordenó la aprehensión provisoria del motorman y un test de alcoholemia.

El cuerpo del damnificado fue derivado al Servicio de Tanatología Forense para la práctica de la autopsia, al tiempo que se incautó un celular.

Los investigadores intentan constatar si hubo negligencias en el suceso ocurrido este lunes durante la mañana.

