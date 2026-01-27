Córdoba: robó una joyería, dejó una falsa bomba y activó un megaoperativo

El delincuente se llevó dos juegos de aros y abandonó un paquete que simulaba ser un explosivo. Evacuaron una galería comercial.

Un robo en una joyería del centro de Córdoba derivó este lunes por la tarde en un megaoperativo policial luego de que el sospechoso dejara un paquete con una amenaza de bomba antes de escapar. La situación generó momentos de tensión y obligó a desalojar toda una galería comercial.

El episodio ocurrió en la Galería Planeta, ubicada sobre avenida Colón al 200, donde personal policial, Bomberos y especialistas en explosivos trabajaron durante varias horas para controlar la situación.

Según informó la Policía, todo comenzó cuando un hombre ingresó a una bijouterie haciéndose pasar por cliente. En un descuido de la encargada, el sujeto robó dos juegos de pendientes de oro y, al retirarse, dejó sobre el mostrador una caja pequeña.

El paquete tenía una pila tipo AA adherida con cinta, cables que ingresaban al interior de la caja y una nota con la leyenda: “Es una bomba, no salgas, llamá a Bomberos”. Ante esa situación, se activó el protocolo de seguridad, se evacuó a todas las personas y se cortó de manera preventiva avenida Colón.

En el lugar trabajó el Departamento Explosivos, cuyos especialistas utilizaron un cañón disruptor, un dispositivo que dispara un chorro de agua a alta presión para neutralizar posibles mecanismos de detonación.

Como resultado de la intervención, se constató que la caja contenía tres bulones, que al ser impactados por el cañón salieron despedidos y provocaron daños en las vidrieras de tres locales comerciales: uno de telefonía celular, otro de indumentaria femenina y un tercer comercio ubicado en el primer piso.

Desde la Policía confirmaron que no hubo personas lesionadas y que la situación quedó completamente controlada. El hecho es investigado y se trabaja para identificar y localizar al autor, que escapó tras cometer el robo y dejar la falsa amenaza de bomba.