¿Guardamos el paraguas? Atención a lo que anticipa el Servicio Meteorológico Nacional para Santiago del Estero

El organismo informa en su pronóstico extendido que las lluvias y tormentas continuarán durante gran parte de la semana en la provincia, pero... ¿hasta cuándo?

Hoy 08:42
Lluvia

Las lluvias y tormentas seguirán siendo protagonistas en Santiago del Estero durante buena parte de la semana. De acuerdo al pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones de inestabilidad se mantendrán al menos hasta el jueves, con alta probabilidad de precipitaciones en distintos momentos del día.

Para este martes, se esperan tormentas fuertes durante la mañana y la tarde-noche, con probabilidades que oscilarán entre el 70 y el 100%, mientras que la temperatura alcanzaría los 33° de máxima.

El miércoles continuará con tiempo inestable, con tormentas durante la madrugada, lluvias aisladas por la mañana y chaparrones en la tarde-noche. Las probabilidades de precipitación se ubican entre el 40 y el 70%, con una temperatura máxima que volverá a rondar los 34 grados.

Recién el jueves comenzaría a notarse una mejora gradual. Durante la madrugada y la mañana aún podrían registrarse chaparrones, pero hacia la tarde-noche el cielo se presentaría mayormente nublado, con una baja probabilidad de lluvias.

SMN Pronóstico extendido

Según el SMN, el viernes se perfila como una jornada sin precipitaciones, con cielo mayormente nublado y marcas térmicas elevadas, ya que la temperatura máxima podría alcanzar los 35 grados.

Pese a las lluvias, el calor no aflojará en la Madre de Ciudades: durante toda la semana se esperan altas temperaturas y elevada humedad, lo que mantendrá la sensación térmica elevada incluso en los momentos de precipitaciones.

Sin embargo, el alivio de las lluvias podría ser temporario, ya que se anticipan chaparrones durante el fin de semana, especialmente el domingo.

