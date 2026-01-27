Ya tiene fecha: cuándo arranca “Gran Hermano: Generación Dorada”

Santiago del Moro dio a conocer cuándo comenzará la próxima edición del reality más visto del país.

Hoy 09:08

Ya empezó la cuenta regresiva para el inicio de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe). A través de sus redes sociales, Santiago del Moro dio la noticia que esperaban los fans: el lunes 23 de febrero de 2026.

El conductor volverá a ponerse al frente del ciclo, con la conducción de las galas en vivo, los debates y los momentos más intensos de la competencia, tal como ocurrió en las últimas ediciones que lideraron el rating.

A 25 años de su primera emisión en el país, el reality apostará a combinar los elementos clásicos del formato —el encierro, la convivencia y la estrategia— con nuevas dinámicas de juego, una casa completamente renovada y una fuerte interacción con el público a través de las plataformas digitales.

Desde la producción ya adelantaron que será una de las grandes apuestas de la grilla 2026, con el objetivo de captar tanto a los fanáticos históricos del reality como a nuevas generaciones de espectadores. Además, la experiencia multiplataforma será clave en esta nueva etapa, con contenidos pensados especialmente para redes y streaming.

Por ahora, tanto el casting como los invitados especiales se mantienen bajo estricta reserva. Sin embargo, Marcela Tauro dejó entrever su participación al confirmar en Intrusos (América) que formará parte del proyecto, aunque sin precisar si lo hará como participante o como conductora del streaming.