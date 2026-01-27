“Los Gloriosos de La Banda” celebrarán su cuarto aniversario con un gran corso murguero el sábado 31

Tendrá lugar en las instalaciones del Patinódromo Municipal a partir de las 20.

Hoy 11:34

La Municipalidad de La Banda acompañará la celebración del cuarto aniversario de la “Murga Los Gloriosos de La Banda” que tendrá lugar en las instalaciones del Patinódromo Municipal el próximo sábado 31 a partir de las 20.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Esta agrupación celebró su cuarto aniversario el pasado sábado 3 y cierra el mes de enero con un evento con el que buscan consolidar el trabajo realizado brindando un espacio de contención y diversión para los niños y adolescentes de diferentes sectores de la ciudad de La Banda.

Desde la organización del evento, manifestaron: “Han pasado 4 años desde que emprendimos esta misión con un propósito inquebrantable, acumulando esfuerzos constantes en pos de un cambio social profundo. Hoy, miramos atrás con orgullo y gratitud, reconociendo a quienes nos acompañaron en este viaje, a los que siguen adelante con nosotros y a los que se sumarán en este camino hacia la transformación”.

Agregaron: “Se avecinan eventos emocionantes que celebraremos juntos y que serán el resultado directo de nuestro esfuerzo colectivo. Esto no sería posible sin este equipo de trabajo excepcional y el apoyo incondicional de los padres que creen en este proyecto con transparencia y dedicación. Dejamos abierta la invitación para quienes quieran sumarse para este y otros futuros proyectos, a quienes les guste el baile, tocar un instrumento, cantar o el teatro, pueden acercarse y participar, para ello les dejamos nuestro número de contacto 3856272382”.

El municipio bandeño deja la invitación abierta para todos los vecinos que deseen concurrir de manera gratuita a este colorido e imponente evento que forma parte de las propuestas impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Nediani para disfrutar las vacaciones de verano en la ciudad.