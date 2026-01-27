Un juez de Minnesota podría declarar en desacato al jefe del servicio de inmigración de Estados Unidos

El magistrado citó a Todd Lyons al tribunal, para que explique por qué no cumplió con las órdenes de realizar audiencias para inmigrantes detenidos. La decisión judicial llega mientras Donald Trump busca bajar la tensión.

El juez federal principal para el distrito de Minnesota, Patrick Schiltz, citó al director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, para que explique por qué la agencia ha incumplido requerimientos de jueces locales de realizar audiencias para inmigrantes detenidos, y amenazó con abrirle un procedimiento por desacato.

En un alegato presentado el lunes, que se conoció este martes, Schiltz citó para este viernes a Lyons para que se presente ante él y explique por qué el ICE no ha concedido en varias ocasiones vistas judiciales para la posible concesión de fianza a inmigrantes detenidos pese a las órdenes dictadas por múltiples tribunales de Minneapolis, ciudad que ha sido escenario de redadas de migrantes masivas en enero y de dos muertes de civiles a manos de agentes federales en el marco de estos operativos.

"Este tribunal ha sido extremadamente paciente con los demandados, a pesar de que los demandados decidieron enviar miles de agentes a Minnesota para detener a extranjeros sin hacer ninguna provisión para tratar con los cientos de peticiones de hábeas corpus y otras demandas que seguramente resultarían", escribió el juez Schiltz en su alegato, en el que amenazó con abrir procedimientos por desacato contra Lyons.

El Departamento de Seguridad Nacional, que dirige las operaciones de ICE, no se ha pronunciado sobre la comparecencia o no de Lyons o si el Gobierno Federal intentará bloquear la citación en los juzgados.

El requerimiento llega en un momento marcado por la muerte de Alex Pretti, ciudadano de Minnepolis que el sábado falleció a causa de múltiples disparos de agentes de inmigración, el segundo incidente de este tipo en la ciudad en menos de tres semanas tras el fallecimiento de Renee Good el 7 de enero.

Giro de Donald Trump

El gobierno de Donald Trump ha considerado que las autoridades locales han animado a la población a interferir en las labores de los agentes de inmigración y ha tachado a los jueces de "activistas" por tratar de cuestionar sus estrategias.

La muerte de Pretti, que, sin ofrecer resistencia violenta, fue asaltado por varios agentes que le dispararon por la espalda tras desarmarlo, ha llevado a la Casa Blanca a dar un golpe de timón y aflojar su operativo, que ha supuesto el despliegue de unos 3.000 agentes en la ciudad después de que Trump pusiera en el foco casos de malversación de fondos federales que involucran a la comunidad somalí de la ciudad.

El lunes, el presidente habló con el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, para rebajar la tensión y anunció que enviaría al zar de la frontera, Tom Homan, para ser su interlocutor.

Homan reemplaza de este modo a Greg Bovino, oficial de la Patrulla Fronteriza que había dirigido el gran despliegue y se había ganado la creciente antipatía de la ciudadanía.

Frey aseguró que espera que algunos agentes del operativo abandonen la ciudad este mismo martes.